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  • Месси – Сампаоли: «Ты 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»

Месси – Сампаоли: «Ты 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»

20 июля 2018, 22:41
11

Между футболистами сборной Аргентины и главным тренером Хорхе Сампаоли во время ЧМ-2018 произошел конфликт, сообщает Ole.

После матча 2-го тура группового этапа против Хорватии (0:3) игроки окружили специалиста и предъявили претензии.

«Ты уже 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, говорил ли я тебе что-нибудь», – обратился нападающий Лионель Месси к Сампаоли.

15 июля Сампаоли покинул пост главного тренера Аргентины.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Сампаоли Хорхе
Комментарии (11)
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dddolphin
1532116584
Ну пожалуйста!
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ВикторВВ
1532116840
Ну вот, что и следовало ожидать...все было выдуманно!
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panmon
1532117094
«Нужно так предлагать чтобы можно было взять». Может быть ничего не говорил, но было ясно всем. Или наоборот, было ясно хотя не подразумевалось
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Файдаэн
1532119347
«Ты уже 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал тебе ни одного имени. Я работаю один.»
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Mario84
1532123200
не тренера, не лучшего игрока на ЧМ не было.
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Salamander
1532128882
Вообще кто на тот момент был гл.тренер?? Какого х ..е..р...А тренер спрашивает и игрока??? !!! А не сам решает кому играть а кому нет !!!!
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ItalianFootball
1532157930
Тихий ужас. Ну и результат.
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ELDA
1532159089
это был второй тур а не третий
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exreporter
1532164149
когда читаю об этом, чувствую себя немного аргентинцем. Мы своими глазами видели: сколько их приехало, чего им это стоило, как они верили. А сборную собрали тяп-ляп, стартовый состав тяп-ляп, рисунка никакого. Аргентина имела потенциал на 100, а использовала его на 30% в каждом нюансе. Будто ЧМ был для нее случайно упавшим на голову событием.
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Armagiddon
1532263027
Вся эта история про Месси и Сампаоли напоминает анекдот про три конверта. Для тех кто не знает: Вступает в должность президент.Старый сдает ему дела. - Как быть, что делать, какие советы можешь дать? - спрашивает вновь избранный уходящего. - Вот три конверта. Когда будет очень трудно, вскрывай первый, затем второй, потом третий. Прошло два месяца.Стало трудно. Все вокруг всем не довольны. Президент вскрывает конверт, а там:"ВАЛИ ВСЕ НА МЕНЯ". Стал новый президент ругать предыдущего. Все на него валит. И то, в чем виноват, и в чем не виноват. Успокоился народ . Прошло пол года. Стало еще труднее. Вскрыл второй конверт. А там одно слово:"ОБЕЩАЙ". Начал раздавать обещания . По телевидению, радио, в прессе, встречаясь с народом. Обещал все и всем, обещал не думая. Все поверили. Полгода продержался. Но тут опять недовольство. Вскрыл третий конверт. А там:"ГОТОВЬ КОНВЕРТЫ". НУ понятно одно: Месси реальн влияет на выбор состава в Аргентине. Хорошо это или плохо показал ЧМ. Просто нету в Ассоциации футбола Аргентины человека со стальными я.....ми, который просто взял бы и поставил бы на место всю эту шайку лейку. Ну правда смешно когда игроки рулят командой, а не тренер. Какой бы игрок не был!!
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