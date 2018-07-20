Месси – Сампаоли: «Ты 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»

Между футболистами сборной Аргентины и главным тренером Хорхе Сампаоли во время ЧМ-2018 произошел конфликт, сообщает Ole.

После матча 2-го тура группового этапа против Хорватии (0:3) игроки окружили специалиста и предъявили претензии.

«Ты уже 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, говорил ли я тебе что-нибудь», – обратился нападающий Лионель Месси к Сампаоли.

15 июля Сампаоли покинул пост главного тренера Аргентины.