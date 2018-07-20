Месси – Сампаоли: «Ты 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»

Вся эта история про Месси и Сампаоли напоминает анекдот про три конверта. Для тех кто не знает:
Вступает в должность президент.Старый сдает ему дела.
- Как быть, что делать, какие советы можешь дать? - спрашивает вновь избранный уходящего.
- Вот три конверта. Когда будет очень трудно, вскрывай первый, затем второй, потом третий.
Прошло два месяца.Стало трудно. Все вокруг всем не довольны.
Президент вскрывает конверт, а там:"ВАЛИ ВСЕ НА МЕНЯ". Стал новый президент ругать предыдущего.
Все на него валит. И то, в чем виноват, и в чем не виноват. Успокоился народ . Прошло пол года. Стало еще труднее.
Вскрыл второй конверт. А там одно слово:"ОБЕЩАЙ". Начал раздавать обещания .
По телевидению, радио, в прессе, встречаясь с народом.
Обещал все и всем, обещал не думая. Все поверили. Полгода продержался. Но тут опять недовольство.
Вскрыл третий конверт. А там:"ГОТОВЬ КОНВЕРТЫ".
НУ понятно одно: Месси реальн влияет на выбор состава в Аргентине. Хорошо это или плохо показал ЧМ. Просто нету в Ассоциации футбола Аргентины человека со стальными я.....ми, который просто взял бы и поставил бы на место всю эту шайку лейку. Ну правда смешно когда игроки рулят командой, а не тренер. Какой бы игрок не был!!
Между футболистами сборной Аргентины и главным тренером Хорхе Сампаоли во время ЧМ-2018 произошел конфликт, сообщает Ole.
После матча 2-го тура группового этапа против Хорватии (0:3) игроки окружили специалиста и предъявили претензии.
«Ты уже 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, говорил ли я тебе что-нибудь», – обратился нападающий Лионель Месси к Сампаоли.
15 июля Сампаоли покинул пост главного тренера Аргентины.