Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Месси – Сампаоли: «Ты 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»

    Между футболистами сборной Аргентины и главным тренером Хорхе Сампаоли во время ЧМ-2018 произошел конфликт, сообщает Ole.

    После матча 2-го тура группового этапа против Хорватии (0:3) игроки окружили специалиста и предъявили претензии.

    «Ты уже 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, говорил ли я тебе что-нибудь», – обратился нападающий Лионель Месси к Сампаоли.

    15 июля Сампаоли покинул пост главного тренера Аргентины.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      Armagiddon 22 июля 2018, 15:37

      Вся эта история про Месси и Сампаоли напоминает анекдот про три конверта. Для тех кто не знает:
      Вступает в должность президент.Старый сдает ему дела.
      - Как быть, что делать, какие советы можешь дать? - спрашивает вновь избранный уходящего.
      - Вот три конверта. Когда будет очень трудно, вскрывай первый, затем второй, потом третий.
      Прошло два месяца.Стало трудно. Все вокруг всем не довольны.
      Президент вскрывает конверт, а там:"ВАЛИ ВСЕ НА МЕНЯ". Стал новый президент ругать предыдущего.
      Все на него валит. И то, в чем виноват, и в чем не виноват. Успокоился народ . Прошло пол года. Стало еще труднее.
      Вскрыл второй конверт. А там одно слово:"ОБЕЩАЙ". Начал раздавать обещания .
      По телевидению, радио, в прессе, встречаясь с народом.
      Обещал все и всем, обещал не думая. Все поверили. Полгода продержался. Но тут опять недовольство.
      Вскрыл третий конверт. А там:"ГОТОВЬ КОНВЕРТЫ".

      НУ понятно одно: Месси реальн влияет на выбор состава в Аргентине. Хорошо это или плохо показал ЧМ. Просто нету в Ассоциации футбола Аргентины человека со стальными я.....ми, который просто взял бы и поставил бы на место всю эту шайку лейку. Ну правда смешно когда игроки рулят командой, а не тренер. Какой бы игрок не был!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 21 июля 2018, 12:09

      когда читаю об этом, чувствую себя немного аргентинцем. Мы своими глазами видели: сколько их приехало, чего им это стоило, как они верили. А сборную собрали тяп-ляп, стартовый состав тяп-ляп, рисунка никакого. Аргентина имела потенциал на 100, а использовала его на 30% в каждом нюансе. Будто ЧМ был для нее случайно упавшим на голову событием.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      ELDA 21 июля 2018, 10:44

      это был второй тур а не третий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 июля 2018, 10:25

      Тихий ужас. Ну и результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Salamander 21 июля 2018, 02:21

      Вообще кто на тот момент был гл.тренер?? Какого х ..е..р...А тренер спрашивает и игрока??? !!! А не сам решает кому играть а кому нет !!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 21 июля 2018, 00:46

      не тренера, не лучшего игрока на ЧМ не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 21 июля 2018, 00:19

      подстава подстав )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 20 июля 2018, 23:42

      «Ты уже 10 раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе. Я не назвал тебе ни одного имени. Я работаю один.»

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 20 июля 2018, 23:04

      «Нужно так предлагать чтобы можно было взять». Может быть ничего не говорил, но было ясно всем. Или наоборот, было ясно хотя не подразумевалось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 20 июля 2018, 23:00

      Ну вот, что и следовало ожидать...все было выдуманно!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11