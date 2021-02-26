Сампаоли возглавил «Марсель»

Как и ожидалось, новым главным тренером «Марселя» стал аргентинец Хорхе Сампаоли. Последним местом его работы был бразильский «Атлетико Минейро». Контракт рассчитан до лета 2023 года.

Кроме того, «Марсель» сменил президента. Пост занял Пабло Лонгория, ранее работавший директором клуба.