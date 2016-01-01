Сампаоли – о ничьей с «Локомотивом»: «У «Марселя» было подавляющее преимущество. Обидно, что уезжаем без победы»

Дожились! Европейские клубы сокрушаются по поводу потерь очков, в гостях, с российскими клубами...
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».
- Игра завершилась ничьей 1:1.
- Москвичи сравняли счет на 89-й минуте.
- Французы большую часть второго тайма играли в большинстве.
«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч.
Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить. Поймите, у нас совсем молодая команда – всe впереди.
Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло.
Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель – выйти в плей-офф Лиги Европы», – сказал Сампаоли.