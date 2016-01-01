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    Сампаоли – о ничьей с «Локомотивом»: «У «Марселя» было подавляющее преимущество. Обидно, что уезжаем без победы»

    Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива».

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Москвичи сравняли счет на 89-й минуте.
    • Французы большую часть второго тайма играли в большинстве.

    «У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч.

    Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить. Поймите, у нас совсем молодая команда – всe впереди.

    Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло.

    Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель – выйти в плей-офф Лиги Европы», – сказал Сампаоли.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1446

      serglider 9 минут назад

      Дожились! Европейские клубы сокрушаются по поводу потерь очков, в гостях, с российскими клубами...

      0
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      Рейтинг: +10114

      житель СПб 11 минут назад

      Да ладно! Не было подавляющего преимущества! Вот подлые действия отдельных ваших игроков - были! Не поставленный пенальти в ворота Марселя тоже был. Так что еще вопрос, кому больше повезло...

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