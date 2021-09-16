Лига Европы. Дебютный гол Анджорина принес «Локомотиву» ничью с «Марселем»

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома ушел от поражения в матче с «Марселем».

Гости вышли вперед на 59-й минуте усилиями Дженгиза Ундера, реализовавшего пенальти. Однако москвичи в концовке сумели спасти ничью – дебютный гол забил арендованный у «Челси» Фаустино Анджорин.

Большую часть второго тайма «Локо» провел вдесятером после удаления Наира Тикнизяна.

Лига Европы. Группа E. 1-й тур

Локомотив (Россия) – Марсель (Франция) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ундер, 59 (с пенальти); 1:1 – Анджорин, 89.

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Мурило, Магкеев, Едвай, Баринов, Куликов (Марадишвили, 56), Бека-Бека (Анджорин, 63), Жемалетдинов (Сильянов, 63), Смолов (Лисакович, 75), Камано (Керк, 75).

«Марсель»: Лопес, Перес, Гонсалес, Салиба, Ронье, Гендузи (Лирола, 83), Камара, Жерсон (Гуйе, 83), Дьенг (Энрике, 83), Ундер, Арит (де ла Фуэнте, 56).

Предупреждения: Бека-Бека, 23; Тикнизян, 33 – Ронье, 62.

Удаление: Тикнизян, 57 – нет.

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