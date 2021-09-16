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  • Лига Европы. Дебютный гол Анджорина принес «Локомотиву» ничью с «Марселем»

Лига Европы. Дебютный гол Анджорина принес «Локомотиву» ничью с «Марселем»

16 сентября 2021, 21:36
121

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома ушел от поражения в матче с «Марселем».

Гости вышли вперед на 59-й минуте усилиями Дженгиза Ундера, реализовавшего пенальти. Однако москвичи в концовке сумели спасти ничью – дебютный гол забил арендованный у «Челси» Фаустино Анджорин.

Большую часть второго тайма «Локо» провел вдесятером после удаления Наира Тикнизяна.

Лига Европы. Группа E. 1-й тур

Локомотив (Россия) – Марсель (Франция) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ундер, 59 (с пенальти); 1:1 – Анджорин, 89.

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Мурило, Магкеев, Едвай, Баринов, Куликов (Марадишвили, 56), Бека-Бека (Анджорин, 63), Жемалетдинов (Сильянов, 63), Смолов (Лисакович, 75), Камано (Керк, 75).

«Марсель»: Лопес, Перес, Гонсалес, Салиба, Ронье, Гендузи (Лирола, 83), Камара, Жерсон (Гуйе, 83), Дьенг (Энрике, 83), Ундер, Арит (де ла Фуэнте, 56).

Предупреждения: Бека-Бека, 23; Тикнизян, 33 – Ронье, 62.

Удаление: Тикнизян, 57 – нет.

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Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Локомотив Марсель
Комментарии (121)
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slavа0508
1631817401
Ну хоть так ...Спасибо Локо за 1 очко в таблицу коэффициентов для наших и очко достижение ...
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Мага 13
1631817626
если учесть что отыгрались уже после удаления Тикнизяна, то это вообще просто чудо, хоть чем-то порадовали наши) паровозников с первым очком в этом розыгрыше ЛЕ!
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ААМ
1631817667
Поздравляю Локо. Настоящие бойцы, а не спамовский мусор
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slavа0508
1631817896
Локо конечно молодцы хоть за очко зацепились ...но игра если честно похуже чем у Зенита и Спартака была ...так бывает ...
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Zubo
1631818003
Хоть здесь какой-то результат, хорошие новости, хорошие шансы пройти дальше, поздравляю болел Локо что отстояли ничью ! Это неплохой результат для старта
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portero
1631818049
вымучали ничейку, ну с набранным очком Локо !
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Боцман59rus
1631818086
_ когда наблюдаешь за нашими командами в европе, забываешь, что футбол это игра, выходят на поле, как на работу, считая минуты до конца матча и игры до конца сезона)))
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Ловкий Бубен
1631818280
Молодцы Локомотив, пусть ничья но хоть одно очко и Марселю щёлкнули по носу , они десять человек не смогли обыграть, хороший матч выстояли, респект !
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житель СПб
1631818607
Главная проблема игроков наших клубов - медленное принятие решения! Не видят поле, не могут сразу передачу отправить, не могут сразу бить по воротам. Научатся - будет результат лучше.
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NewLife
1631820218
Ну что, ухватили марсельцев за очко, все лучше чем другие позорные рпловцы.
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