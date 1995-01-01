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    Лига Европы. Дебютный гол Анджорина принес «Локомотиву» ничью с «Марселем»

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома ушел от поражения в матче с «Марселем».

    Гости вышли вперед на 59-й минуте усилиями Дженгиза Ундера, реализовавшего пенальти. Однако москвичи в концовке сумели спасти ничью – дебютный гол забил арендованный у «Челси» Фаустино Анджорин.

    Большую часть второго тайма «Локо» провел вдесятером после удаления Наира Тикнизяна.

    Лига Европы. Группа E. 1-й тур

    Локомотив (Россия) – Марсель (Франция) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ундер, 59 (с пенальти); 1:1 – Анджорин, 89.

    «Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Мурило, Магкеев, Едвай, Баринов, Куликов (Марадишвили, 56), Бека-Бека (Анджорин, 63), Жемалетдинов (Сильянов, 63), Смолов (Лисакович, 75), Камано (Керк, 75).

    «Марсель»: Лопес, Перес, Гонсалес, Салиба, Ронье, Гендузи (Лирола, 83), Камара, Жерсон (Гуйе, 83), Дьенг (Энрике, 83), Ундер, Арит (де ла Фуэнте, 56).

    Предупреждения: Бека-Бека, 23; Тикнизян, 33 – Ронье, 62.

    Удаление: Тикнизян, 57 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии97
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      Рейтинг: +9418

      Cleaner 27 минут назад

      Играли слабо, результат для такой игры ПРЕВОСХОДНЫЙ! С почином, Локо!

      2
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      Рейтинг: +3220

      Axe111 29 минут назад

      Ощущение что они играли в семером с первой секунды.....РПЛ ТОП)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7722

      GoLenaStop 39 минут назад

      Ну, железные дорожники, потрепали нервы!..
      Пасибо хоть за такую ничуху!
      Локо - ты один из всех "грандов", кто не усрался по самое рыло, не обломал рога и копыта, не бзданул газами на всю европу...
      Трудяги! С ув.
      Удачи!

      3
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      Рейтинг: +1561

      Ловкий Бубен 52 минуты назад

      А как воинственный каклонтингент удалить с сайта, вот вопрос, ехали бы в Тирасполь, болели бы за Шериф

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3258

      raritet 55 минут назад

      Как бы там ни было, спасибо Вам паровозики. Хоть чуть - чуть подбросили в копилку очков.

      2
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      Рейтинг: +5548

      BarStep 56 минут назад

      Ндаа..
      Удивили все в первом туре:
      Зенит тем, что достаточно агрессивно сыграл на поле победителя ЛЧ..
      Но проиграл!
      Спартак - безобразной игрой с командой из Польши на своем поле...
      И как следствие тоже проиграл!
      Локо - бездарной игрой на своем поле с середняком из Франции (в прошлой ЛЧ смотрелись более самодостаточно и конструктивно)..
      Но зацепил ничейку!
      Но больше всего меня удивило, - всего лишь три пропущенных мяча на троих!
      Прогресс чтоль?))

      1
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      Рейтинг: +2450

      Andrering87 > BarStep 44 минуты назад

      Челси сыграл треньку с Зенитом, играя в эконом режиме, обидно такое отношение к нашим командам...
      Спартак играл более менее но реализация и последние минуты это кошмар...
      Локо играл плохо, но ничейку зацепил..
      Но да согласен с тобой 3 мяча на троих пропустили, это удивительно...

      2
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      Рейтинг: +740

      JI e x a > Andrering87 36 минут назад

      Правда, и забили-то 1 на троих, но то такое, наши реалии на сегодняшний день таковы, что радует, что пропустили только три, а то, что забили 1 на троих, это уже как бы и слава Богу, что вообще забили =))

      2
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      Рейтинг: +9418

      Cleaner > BarStep 25 минут назад

      Перестали всей толпой бежать к чужим воротам, вот и пропускать меньше стали. Ну и забивать, соответственно, тоже меньше.

      0
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      Рейтинг: +10130

      NewLife 58 минут назад

      Ну что, ухватили марсельцев за очко, все лучше чем другие позорные рпловцы.

      5
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      Рейтинг: +6187

      Антибиотик 59 минут назад

      У Локомотива еще совсем сырая команда. Но к моему удивлению еще и большие проблемы с физикой. Уж это то можно было на сборах подтянуть. Играли и забили в меньшинстве, это приятно. Но никак не думал, что Тикнизян окажется таким долбогномом! Упустил, опоздал, так зачем-то еще получил пенальти и удалился. Просто нет слов. Зачем брали это чудо, не понятно, пока только косячит. Каждая игра команды- это опыт, будут прибавлять, верю.

      2
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      Рейтинг: +1927

      Красногорск_Фан > Антибиотик 50 минут назад

      Зато Мурило в этой игре крупно не накосячил. Что редкость. В этом эпизоде он успевал перекрыть лягушатника но тут "герой" объявился.

      0
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      Рейтинг: +2729

      ySS 1 час назад

      Локомотив с приличным выступлением и результатом.
      Пенальти - несчастный случай и мастерство (падения) турки.

      0
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      Рейтинг: +83

      kokor2d2 1 час назад

      Одно очко на троих

      0
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      Рейтинг: +13071

      paracetamol > kokor2d2 1 час назад

      Очки еще будут, но уже точно не у рыл.

      3
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      Рейтинг: +2450

      Andrering87 > paracetamol 42 минуты назад

      Офнись умственно отсталый.. Иди к своим заднеприводным, вы любители себе засунуть..

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