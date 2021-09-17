Локомотив - Марсель

По сравнению со вчерашней безхребетностью, локо проявил характер
Не развалился при сокрушительном ударе (пеналь, удаление,гол), а стоял и ждал своего момента
МОЛОДЦЫ!!!
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|6
|3
|3
|0
|7:3
|+4
|12
|2.
|Лацио
|6
|2
|3
|1
|7:3
|+4
|9
|3.
|Марсель
|6
|1
|4
|1
|6:7
|-1
|7
|4.
|Локомотив
|6
|0
|2
|4
|2:9
|-7
|2
По сравнению со вчерашней безхребетностью, локо проявил характер
Не развалился при сокрушительном ударе (пеналь, удаление,гол), а стоял и ждал своего момента
МОЛОДЦЫ!!!
Паровозы молодцы !!!
Надо ужесточить лимит и повысить зарплату российским футболистам в 4 раза.
5
немного не так. надо ужесточить лимит - точка.
короче всё понятно с этим вашим футболом... пошел я спать