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Главный судья:
Ирфан Пельто (Сараево)
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Локомотив - Марсель

16.09.2021, Четверг, 19:45 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1 тур Локомотив - Марсель
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 3 3 0 7:3 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Марсель 6 1 4 1 6:7 -1 7
4. Локомотив 6 0 2 4 2:9 -7 2
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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 16 сентября 2021, 21:57

    По сравнению со вчерашней безхребетностью, локо проявил характер
    Не развалился при сокрушительном ударе (пеналь, удаление,гол), а стоял и ждал своего момента
    МОЛОДЦЫ!!!

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 16 сентября 2021, 21:42

    Паровозы молодцы !!!

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    Рейтинг: +378

    ninja1945 16 сентября 2021, 21:32

    о чудо!!!!!!

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 16 сентября 2021, 21:31

    ЕЕ голлллл)))

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 16 сентября 2021, 21:27

    Звиздец...

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    Рейтинг: +378

    ninja1945 16 сентября 2021, 21:27

    01 01 01 три команды шикарно!!!!!

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    Рейтинг: +2901

    фанат джигурды 16 сентября 2021, 21:22

    Надо ужесточить лимит и повысить зарплату российским футболистам в 4 раза.

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    Рейтинг: +378

    ninja1945 > фанат джигурды 16 сентября 2021, 21:25

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    Рейтинг: +73

    33! > фанат джигурды 16 сентября 2021, 21:40

    немного не так. надо ужесточить лимит - точка.

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    Рейтинг: +733

    xrrrx 16 сентября 2021, 21:17

    28 на 72 владение мячем)) ахах))

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 16 сентября 2021, 21:14

    Ждем олимпиады, нам Путин сказал

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    Рейтинг: +504

    the teacher 16 сентября 2021, 21:11

    короче всё понятно с этим вашим футболом... пошел я спать

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