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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Марсель
Локомотив - Марсель: обзор матча 16 сентября 2021
Локомотив
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
89'
Ф. Анджорин
59'
Д. Ундер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Марсель
ГОЛ! 1:1!
Ф. Анджорин
89'
83'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Жерсон
83'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Гендузи
83'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Дьенг
Замена
Д. Керк
️️️️
Ф. Камано
75'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Смолов
75'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
А. Бека-Бека
63'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Р. Жемалетдинов
63'
62'
Желтая карточка
В. Ронжье
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ундер
Вторая желтая
Н. Тикнизян
57'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Куликов
56'
56'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
А. Арит
Желтая карточка
Н. Тикнизян
33'
Желтая карточка
А. Бека-Бека
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
14
Луан Перес
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ПЗ
9
Бамба Дьенг
ЛП
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
77
Амин Арит
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Пабло
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
13
Паоло Скортино
ОП
10
Димитри Пайет
АП
31
Уго Бертелли
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
21
Тикнизян
27
Магкеев
4
Едвай
26
Серкейра
6
Баринов
40
Камано
6
Бека-Бека
25
Куликов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
4-1-3-1-1
13
Лопес
21
Ронжье
2
Салиба
27
Гонсалес
14
Перес
8
Камара
6
Гендузи
8
Жерсон
9
Дьенг
7
Ундер
77
Арит
10
Жемалетдинов
45
Сильянов
45
Сильянов
10
Жемалетдинов
25
Куликов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
25
Куликов
40
Камано
9
Керк
9
Керк
40
Камано
90
Смолов
99
Лисакович
99
Лисакович
90
Смолов
6
Бека-Бека
18
Анджорин
18
Анджорин
6
Бека-Бека
6
Гендузи
14
Лирола
14
Лирола
6
Гендузи
8
Жерсон
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Жерсон
9
Дьенг
11
Энрике
11
Энрике
9
Дьенг
77
Арит
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
77
Арит
Остались в запасе
Локомотив
Марсель
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Пабло
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
10
Димитри Пайет
АП
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
13
Паоло Скортино
ОП
31
Уго Бертелли
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
23
Пабло
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
13
Паоло Скортино
ОП
31
Уго Бертелли
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Локомотив - Марсель
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Марсель
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
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