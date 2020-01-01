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Сампаоли покинул «Марсель» из-за отказа клуба подписать Гризманна и Саншеша (GFFN)

Стала известна причина ухода Хорхе Сампаоли с поста главного тренера «Марселя».

Аргентинский специалист обвинил руководство клуба в отсутствии амбиций из-за пассивной трансферной кампании.

62-летний тренер хотел, чтобы состав был полностью сформирован к середине июля, а ему обещали это сделать только в августе.

Кроме того, Сампаоли требовал перед возвращением в Лигу чемпионов усилить команду двумя топ-футболистами – Антуаном Гризманном и Ренату Саншешем. Ему отказали, сославшись на то, что это слишком дорогие игроки.

В итоге тренер и руководство «Марселя» не сошлись во мнениях и решили досрочно прекратить сотрудничество.

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Источник: Get French Football News

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