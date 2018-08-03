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    Скалони и Аймар временно заменят Сампаоли в сборной Аргентины

    Временное руководство сборной Аргентины будет поручено Лионелю Скалони и Пабло Аймару. Они заменят на посту главного тренера Хорхе Сампаоли.

    «В предстоящих товарищеских матчах национальную команду будут тренировать Скалони и Аймар. Сейчас же мы возьмем паузу, чтобы определиться с кандидатурой тренера», – заявил главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

    Скалони входил в тренерский штаб Сампаоли на чемпионате мира-2018. Аймар ранее работал с юношеской сборной страны (до 17 лет).

    Аргентине предстоит провести матч с командой Гватемалы 7 сентября в Лос-Анджелесе, а 11 сентября – со сборной Колумбии в Нью-Джерси.

    Источник: ESPN

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    03.08.2018 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 3 августа 2018, 11:33

      Назначили бы сразу Месси, че.

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