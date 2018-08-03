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Скалони и Аймар временно заменят Сампаоли в сборной Аргентины

3 августа 2018, 11:06
1

Временное руководство сборной Аргентины будет поручено Лионелю Скалони и Пабло Аймару. Они заменят на посту главного тренера Хорхе Сампаоли.

«В предстоящих товарищеских матчах национальную команду будут тренировать Скалони и Аймар. Сейчас же мы возьмем паузу, чтобы определиться с кандидатурой тренера», – заявил главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

Скалони входил в тренерский штаб Сампаоли на чемпионате мира-2018. Аймар ранее работал с юношеской сборной страны (до 17 лет).

Аргентине предстоит провести матч с командой Гватемалы 7 сентября в Лос-Анджелесе, а 11 сентября – со сборной Колумбии в Нью-Джерси.

Источник: ESPN
Чемпионат мира Трансферы Аргентина Скалони Лионель Аймар Пабло Сампаоли Хорхе
Комментарии (1)
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vladik12
1533285196
Назначили бы сразу Месси, че.
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