Скалони и Аймар временно заменят Сампаоли в сборной Аргентины

Временное руководство сборной Аргентины будет поручено Лионелю Скалони и Пабло Аймару. Они заменят на посту главного тренера Хорхе Сампаоли.

«В предстоящих товарищеских матчах национальную команду будут тренировать Скалони и Аймар. Сейчас же мы возьмем паузу, чтобы определиться с кандидатурой тренера», – заявил главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа.

Скалони входил в тренерский штаб Сампаоли на чемпионате мира-2018. Аймар ранее работал с юношеской сборной страны (до 17 лет).

Аргентине предстоит провести матч с командой Гватемалы 7 сентября в Лос-Анджелесе, а 11 сентября – со сборной Колумбии в Нью-Джерси.