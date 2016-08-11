«Не люблю, когда надо мной кто-то доминирует». Почему нужно следить за «Севильей» в новом сезоне

Уверенная игра в Суперкубке

На газон норвежского стадиона в Тронхейме выходила уже не та «Севилья», которая три месяца назад выигрывала третью подряд Лигу Европы. Состав команды серьезно видоизменился в это межсезонье, не говоря уже о смене главного тренера. Казалось бы, в каждом новом контрольном матче в межсезонье Сампаоли приходилось интегрировать в состав новых футболистов, и у них просто не было времени сыграться друг с другом, а у тренера – разъяснить им свое видение футбола. Но ничего подобного в матче видно не было. Андалусийцы прекрасно взаимодействовали между собой и подавляющую часть второго тайма выглядели лучше «Реала». Но за секунды до финального свистка в дело вмешался Рамос, прекрасно умеющий забивать именно в концовках матчей. В дополнительное время все также решили последние минуты, на которых «Севилья» уже просто выдохлась, оставшись в меньшинстве. Резюмируя сказанное: команда Хорхе Сампаоли была достойна трофея ничуть не меньше «сливочных».

Последователь Бьелсы у руля

Победитель Копа Америка-2015 со сборной Чили сменил Унаи Эмери на посту главного тренера «Севильи». Сампаоли достался триумфатор трех последних Лиг Европы, и теперь его задача – не опустить планку. Впрочем, к трудностям Хорхе не привыкать, ведь его футбольная карьера оборвалась уже в 19 лет из-за перелома большой и малой берцовой костей. В дальнейшем он работал сотрудником банка, играл в футбол с любителями и восхищался идеями Марсело Бьелсы. Получив шанс поработать тренером, в 1996 году Хорхе продемонстрировал свое сходство с «сумасшедшим», забравшись на дерево и продолжив давать указания своим футболистам после своего удаления в одном их матчей. Этот эпизод дал Сампаоли шанс попробовать свои силы в более серьезном коллективе. Набравшись опыта в Перу и Эквадоре, он вернулся на родину, где добился серьезных успехов с «Универсидадом», а затем и с национальной сборной.

Сампаоли, как и Бьелса, живет футболом 24 часа в сутки. Отличительные черты стиля игры команд Хорхе таковы: высокий прессинг, атакующий комбинационный футбол, высокий уровень тактической вариативности. Последний фактор может стать определяющим для успешного выступления «Севильи» в новом сезоне. В контрольных матчах Сампаоли использовал схему 4-2-3-1, которая легким движением его тренерской руки трансформировалась в 4-1-4-1 или 4-1-2-3, а также расстановку 3-1-5-1, которая и принесла успех его сборной Чили. Таким образом, соперники андалусийцев будут ломать голову, к какой же из вышеперечисленных тактических вариаций Сампаоли решит прибегнуть в матче против них.

Трансферная кампания под нового главного тренера

Во-первых, «Севилья» неплохо подзаработала в это трансферное окно – на данный момент у клуба положительное сальдо торгового баланса в размере 30 миллионов евро. Во-вторых, все приобретения коллектива закрывают бреши в составе, образовавшиеся после ухода лидеров, а также прекрасно вписываются в игровую концепцию Хорхе Сампаоли.

Хоакин Корреа, Гансо, Франко Васкес, Лусиано Вьетто, Матиас Кранневитер, Хироси Кийотаке – все они взрывные, техничные и голодные до футбола игроки, готовые исповедовать философию их наставника: «Когда есть десять религий, а вы видите только одну, теряете преимущества оставшихся девяти. Я понял, что к вертикальности необходимо добавить владение». Хорхе добавил свои штрихи к вертикальному футболу Марсело Бьелсы и не собирается останавливаться на достигнутом. А прекрасно подходящие под его стиль футболисты, несомненно, ему в этом помогут, к примеру, Франко Васкес стал одним из самых заметных игроков матча за Суперкубок.

Синергия пришедших в команду игроков и уже имевшихся в ней – обещает получиться весьма захватывающей, не последнюю роль в обновленной «Севилье» будет играть и Евгений Коноплянка, которому явно стали больше доверять, в чем признается и сам украинский хавбек.

Настрой на доминирование в испанском футболе

Если попытаться проанализировать высказывания самого Сампаоли, а также футболистов «Севильи» после назначения аргентинца на пост главного тренера коллектива с юга Испании, становится понятно, что андалусский клуб должен превратиться в пиренейский «Универсидад».

«Чего добивается новый тренер? Сампаоли хочет, чтобы мы прессинговали наших соперников и доминировали. В целом «Севилья» соответствует требованиям Сампаоли», – Витоло.

«Не люблю, когда на поле надо мной кто-то доминирует», – Сампаоли.

«Первые 20 минут давление со стороны «Реала» было большим, потом мы выровняли игру и лучше контролировали мяч. В этом аспекте мы господствовали», – Сампаоли.

А вот что думает Зинедин Зидан об игре команды аргентинца: «Не знаю, заслуженно ли мы победили. Сегодня «Севилья» была хороша».

«Севилья» проиграла, но господствовала, а великий Зизу не уверен, что его команда одержала заслуженную победу – вот и все, что нужно знать о первом официальном матче команды из Андалусии под руководством нового тренера. Сложно предсказать, как сложится сезон, но уж точно этот клуб никого равнодушным не оставит.

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