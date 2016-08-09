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    Карвахаль приносит «Реалу» еще один трофей. Онлайн Суперкубка УЕФА


    3.8
    Голосов: 5
    09.08.2016 21:10
    «Реал» в тяжелейшем матче вырывает победу, за счет двух голов на последних минутах. «Бомбардир» показывает главные моменты Суперкубка.

    Опять на последней секунде! И опять защитник! Карвахаааааааааль! Выигрывает для Зидана второй трофей!

    Рамос забил и не забил. Гол Шредингера. На самом деле нет – просто поразил ворота не по правилам. А был бы супергероем матча. Но на деле вышел «Отряд самоубийц».

    Тимоти удалили с поля. Ну и правильно, не место рэперам в Суперкубке УЕФА!

    Иначе и не скажешь.

    А вот и нет! Рамос в 13545345 раз творит чудо! Капитанище!

    Четко реализует пенальти. Андалусийцы продолжают копить трофеи!

    Кому-то пора подыскивать новый клуб.

    И главные цифры первого тайма.

    А вот и статистика героя «Севильи».

    Васкес забил! Но севильский. Интрига возродилась!

    Примерно вот так сейчас все выглядит, да.

    Марко Асенсио удался шикарнейший дальний удар. Вот она, школа Валеры!

    Немного статистики напоследок и погнали!

    Еще одно доказательство, что болельщики «Реала» глоры.

    Матч сегодня проходит в Тронхейме, это Норвегия. Традиционно необычная локация для Суперкубка. Вот на такой милой арене будут играть.

    А сегодняшнюю победу андалусийцы посвятят Коке. Он с трудом расстался с клубом, расплакавшись на пресс-конференции. Драматизма истории добавила травма, полученная им в первом же матче за «Шальке», выбившая его из строя до февраля. Друзья помнят, кто принес команде Кубок УЕФА, а потом сегодня на тренировке развернули большой плакат со словами благодарности Коке.

    Стартовый состав «Севильи».

    Стартовый состав «Реала».

    Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»

    Необъяснимо, но факт. Сергей Дружко – о победе «Реала» в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Bleacherreport
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 августа 2016, 12:03

      карвахаль хорошо прошёл

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 10 августа 2016, 09:24

      Отличный футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 10 августа 2016, 07:08

      Отличный матч получился!!!

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 10 августа 2016, 06:05

      Хороший футбол показали!

      0
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      Рейтинг: +82

      headvk 10 августа 2016, 05:48

      Хороший футбол показали!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 августа 2016, 00:24

      Вот как надо играть...

      0
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