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  • Фанаты «Зенита» опасаются, что команду может возглавить Черчесов

Фанаты «Зенита» опасаются, что команду может возглавить Черчесов

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

Фанаты петербуржцев переживают, что Черчесов может прийти в «Зенит».

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (15)
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subbotaspartak
1737997049
Оно бы и ладно, да вряд ли.
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Benifacto
1737997429
очко очки тапочки)очко очки пол усаааа))))))
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Desma
1737997497
Чабана в Зените не будет от слова совсем. Если баранов не захотел пасти, то куда ему до бразил? Португальский язык не знает, да и с переводчиком Стасу будет очень сложно работать.
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Александр.Т.
1737997589
Да тут все болельщики своих клубов волнуются что бы у их руководства любимого клуба не появилась желания взять его )))
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Cleaner
1737997603
Опять кафешка!!! Бомбардир, Кафешка это как агент Цыплаков? Может хватит муру всякую печатать...
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Benifacto
1737997775
Мальчишки и девчонки! А также их родители! Веселые истории От ЧАБАНА вы нехотите?
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FWSPM
1737998131
Питерские усы надежды
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Цугундeр
1737998345
)) Это не Кафешка.. Это "Закладка")
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acor94
1737998514
в Зенит-2, развивать молодеж
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russkiisergei
1737999771
усатый то явно по сильнее тренер, чем физрук симак!!!
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