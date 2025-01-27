Фанаты «Зенита» опасаются, что команду может возглавить Черчесов

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на увольнение Станислава Черчесова из сборной Казахстана.
Фанаты петербуржцев переживают, что Черчесов может прийти в «Зенит».
- Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
- Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
- Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.