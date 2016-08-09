Карвахаль приносит «Реалу» еще один трофей. Онлайн Суперкубка УЕФА

Опять на последней секунде! И опять защитник! Карвахаааааааааль! Выигрывает для Зидана второй трофей!

Рамос забил и не забил. Гол Шредингера. На самом деле нет – просто поразил ворота не по правилам. А был бы супергероем матча. Но на деле вышел «Отряд самоубийц».

Тимоти удалили с поля. Ну и правильно, не место рэперам в Суперкубке УЕФА!

Иначе и не скажешь.

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А вот и нет! Рамос в 13545345 раз творит чудо! Капитанище!

Четко реализует пенальти. Андалусийцы продолжают копить трофеи!

Кому-то пора подыскивать новый клуб.

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И главные цифры первого тайма.

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А вот и статистика героя «Севильи».

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Васкес забил! Но севильский. Интрига возродилась!

Примерно вот так сейчас все выглядит, да.

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Марко Асенсио удался шикарнейший дальний удар. Вот она, школа Валеры!

Немного статистики напоследок и погнали!

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Еще одно доказательство, что болельщики «Реала» глоры.

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Матч сегодня проходит в Тронхейме, это Норвегия. Традиционно необычная локация для Суперкубка. Вот на такой милой арене будут играть.

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А сегодняшнюю победу андалусийцы посвятят Коке. Он с трудом расстался с клубом, расплакавшись на пресс-конференции. Драматизма истории добавила травма, полученная им в первом же матче за «Шальке», выбившая его из строя до февраля. Друзья помнят, кто принес команде Кубок УЕФА, а потом сегодня на тренировке развернули большой плакат со словами благодарности Коке.

Стартовый состав «Севильи».

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Стартовый состав «Реала».

Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»

Необъяснимо, но факт. Сергей Дружко – о победе «Реала» в Лиге чемпионов