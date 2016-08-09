Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Карвахаль приносит «Реалу» еще один трофей. Онлайн Суперкубка УЕФА

Карвахаль приносит «Реалу» еще один трофей. Онлайн Суперкубка УЕФА

Опять на последней секунде! И опять защитник! Карвахаааааааааль! Выигрывает для Зидана второй трофей!

Рамос забил и не забил. Гол Шредингера. На самом деле нет – просто поразил ворота не по правилам. А был бы супергероем матча. Но на деле вышел «Отряд самоубийц».

Тимоти удалили с поля. Ну и правильно, не место рэперам в Суперкубке УЕФА!

Иначе и не скажешь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот и нет! Рамос в 13545345 раз творит чудо! Капитанище!

Четко реализует пенальти. Андалусийцы продолжают копить трофеи!

Кому-то пора подыскивать новый клуб.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И главные цифры первого тайма.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот и статистика героя «Севильи».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Васкес забил! Но севильский. Интрига возродилась!

Примерно вот так сейчас все выглядит, да.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Марко Асенсио удался шикарнейший дальний удар. Вот она, школа Валеры!

Немного статистики напоследок и погнали!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще одно доказательство, что болельщики «Реала» глоры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Матч сегодня проходит в Тронхейме, это Норвегия. Традиционно необычная локация для Суперкубка. Вот на такой милой арене будут играть.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А сегодняшнюю победу андалусийцы посвятят Коке. Он с трудом расстался с клубом, расплакавшись на пресс-конференции. Драматизма истории добавила травма, полученная им в первом же матче за «Шальке», выбившая его из строя до февраля. Друзья помнят, кто принес команде Кубок УЕФА, а потом сегодня на тренировке развернули большой плакат со словами благодарности Коке.

Стартовый состав «Севильи».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Стартовый состав «Реала».

Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»

Необъяснимо, но факт. Сергей Дружко – о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Лига чемпионов Лига Европы Европа Реал Севилья
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TUMS
1470777863
Вот как надо играть...
Ответить
headvk
1470797297
Хороший футбол показали!
Ответить
343443
1470798349
Хороший футбол показали!
Ответить
alexandr1205
1470802083
Отличный матч получился!!!
Ответить
pik54
1470810291
Отличный футбол!!!
Ответить
D'achkov
1470906236
карвахаль хорошо прошёл
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+