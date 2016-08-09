Карвахаль приносит «Реалу» еще один трофей. Онлайн Суперкубка УЕФА

Опять на последней секунде! И опять защитник! Карвахаааааааааль! Выигрывает для Зидана второй трофей!
Рамос забил и не забил. Гол Шредингера. На самом деле нет – просто поразил ворота не по правилам. А был бы супергероем матча. Но на деле вышел «Отряд самоубийц».
Тимоти удалили с поля. Ну и правильно, не место рэперам в Суперкубке УЕФА!
Иначе и не скажешь.
А вот и нет! Рамос в 13545345 раз творит чудо! Капитанище!
Четко реализует пенальти. Андалусийцы продолжают копить трофеи!
Кому-то пора подыскивать новый клуб.
И главные цифры первого тайма.
А вот и статистика героя «Севильи».
Васкес забил! Но севильский. Интрига возродилась!
Примерно вот так сейчас все выглядит, да.
Марко Асенсио удался шикарнейший дальний удар. Вот она, школа Валеры!
Немного статистики напоследок и погнали!
Еще одно доказательство, что болельщики «Реала» глоры.
Матч сегодня проходит в Тронхейме, это Норвегия. Традиционно необычная локация для Суперкубка. Вот на такой милой арене будут играть.
А сегодняшнюю победу андалусийцы посвятят Коке. Он с трудом расстался с клубом, расплакавшись на пресс-конференции. Драматизма истории добавила травма, полученная им в первом же матче за «Шальке», выбившая его из строя до февраля. Друзья помнят, кто принес команде Кубок УЕФА, а потом сегодня на тренировке развернули большой плакат со словами благодарности Коке.
Стартовый состав «Севильи».
Стартовый состав «Реала».
Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»
Необъяснимо, но факт. Сергей Дружко – о победе «Реала» в Лиге чемпионов