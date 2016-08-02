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    Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»


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    Голосов: 0
    02.08.2016 17:00
    Согласие на переход в «Шальке» далось капитану «Севильи» с большим трудом, и он не сумел сдержать эмоций на пресс-конференции.

    В составе «Севильи» Коке провел 169 матчей за пять сезонов и забил 13 голов. Вместе с «Севильей» Коке выиграл три розыгрыша Лиги Европы. Нынешним летом он перешел в «Шальке» за пять миллионов евро.

    «Горький привкус от этого трансфера, – заявил спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи. – Мы теряем не просто игрока или капитана, а сердце клуба, того футболиста, который посвятил себя всего «Севилье».

    «Забавное чувство последние два дня, – поделился Коке. – Мое сердце не на месте. Я уже говорил, что карьера футболиста коротка, и я чувствую, что поступаю правильно, и все же мне очень грустно. «Севилья» навсегда останется в моем сердце.

    После этих слов Коке не сумел сдержать слез.

    Красивая девушка, которая утешит страдающего Коке

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 2 августа 2016, 17:19

      Не понимаю - зачем, и почему так дёшево.

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