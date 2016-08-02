Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»

В составе «Севильи» Коке провел 169 матчей за пять сезонов и забил 13 голов. Вместе с «Севильей» Коке выиграл три розыгрыша Лиги Европы. Нынешним летом он перешел в «Шальке» за пять миллионов евро.

«Горький привкус от этого трансфера, – заявил спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи. – Мы теряем не просто игрока или капитана, а сердце клуба, того футболиста, который посвятил себя всего «Севилье».

«Забавное чувство последние два дня, – поделился Коке. – Мое сердце не на месте. Я уже говорил, что карьера футболиста коротка, и я чувствую, что поступаю правильно, и все же мне очень грустно. «Севилья» навсегда останется в моем сердце.

После этих слов Коке не сумел сдержать слез.

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