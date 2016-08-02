Красивая девушка, которая утешит страдающего Коке

Коке не сдержал слез на прощальной пресс-конференции «Севильи» – он уходит в «Шальке». «Бомбардир» знакомит вас со спутницей футболиста, призванной залечить все его душевные раны.

Девушку экс-защитника «Севильи» зовут Мария Лопес Бретон. Футбольной фанаткой она стала благодаря отцу, с которым у нее много совместных фотографий, и так уж вышло, что своего мужчину она повстречала в любимом клубе. У пары не так давно родилась дочь. В целом, Мария – не слишком публичное лицо и при этом не завалена подписчиками, как ее многие подруги. И у нее очень мало селфи, что для молодой девушки не слишком типично.

Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»

twit text — Maria Bretón (@_Mbreton) 16 августа 2014 г.

twit text — Maria Bretón (@_Mbreton) 10 марта 2014 г.

twit text — Maria Bretón (@_Mbreton) 28 июля 2013 г.

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Дек 11 2015 в 4:33 PST

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Дек 20 2015 в 1:32 PST

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Май 20 2016 в 8:44 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Июн 1 2016 в 12:25 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Июн 3 2016 в 3:49 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Июл 21 2016 в 2:39 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Дек 21 2015 в 5:41 PST

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Апр 22 2015 в 2:00 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Май 24 2015 в 4:53 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Май 27 2015 в 9:51 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Авг 11 2015 в 11:40 PDT

text Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton) Авг 17 2015 в 7:47 PDT