Красивая девушка, которая утешит страдающего Коке

Коке не сдержал слез на прощальной пресс-конференции «Севильи» – он уходит в «Шальке». «Бомбардир» знакомит вас со спутницей футболиста, призванной залечить все его душевные раны.
Девушку экс-защитника «Севильи» зовут Мария Лопес Бретон. Футбольной фанаткой она стала благодаря отцу, с которым у нее много совместных фотографий, и так уж вышло, что своего мужчину она повстречала в любимом клубе. У пары не так давно родилась дочь. В целом, Мария – не слишком публичное лицо и при этом не завалена подписчиками, как ее многие подруги. И у нее очень мало селфи, что для молодой девушки не слишком типично.
Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»
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— Maria Bretón (@_Mbreton) 16 августа 2014 г.
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— Maria Bretón (@_Mbreton) 10 марта 2014 г.
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— Maria Bretón (@_Mbreton) 28 июля 2013 г.
Источник: Бомбардир.ру