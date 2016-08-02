Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Красивая девушка, которая утешит страдающего Коке


    3.3
    Голосов: 4
    02.08.2016 16:30
    Коке не сдержал слез на прощальной пресс-конференции «Севильи» – он уходит в «Шальке». «Бомбардир» знакомит вас со спутницей футболиста, призванной залечить все его душевные раны.

    Девушку экс-защитника «Севильи» зовут Мария Лопес Бретон. Футбольной фанаткой она стала благодаря отцу, с которым у нее много совместных фотографий, и так уж вышло, что своего мужчину она повстречала в любимом клубе. У пары не так давно родилась дочь. В целом, Мария – не слишком публичное лицо и при этом не завалена подписчиками, как ее многие подруги. И у нее очень мало селфи, что для молодой девушки не слишком типично.

    Самый грустный трансфер лета. Коке заплакал, прощаясь с «Севильей»

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    text

    Фото опубликовано María López Bretón (@mariiabreton)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter Марии Бретон, Instagram Марии Бретон
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 3 августа 2016, 16:27

      очень красивая. молодец Коке

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 августа 2016, 18:28

      одобряю)

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11