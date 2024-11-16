«Реал» определился с новым трансферным вектором

В «Реале» недовольны, что клуб стал менее представленным в сборной Испании.

В связи с этой тенденцией в клубе намечают новый трансферный вектор: брать больше игроков с испанским паспортом. Речь как о действующих футболистах сборной Испании, так и о тех, у кого есть потенциал стать ими в будущем.

Сейчас из «Реала» регулярно вызывается только Дани Карвахаль, ныне травмированный.

«Реал» идет в Примере 2-м.

Мадридцы – действующие победители Лиги чемпионов.

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