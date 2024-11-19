Винисиус: «Важно, что людей стали сажать в тюрьму за расизм»

Нападающий «Реала» Винисиус доволен, что испанских болельщиков стали наказывать за расизм.

«Мы на правильном пути в борьбе с расизмом. Я много страдал и иногда страдаю от этого в Испании. Сейчас инцидентов уже меньше.

Важно, что за последние три месяца удалось посадить в тюрьму трех-четырех человек. Они заплатили за расистские преступления. Камеры на стадионах помогут впредь выявлять нарушителей», – сказал Винисиус.

Бразилец в Европе с 2018 года.

Винисиус – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).

Игрок занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».

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