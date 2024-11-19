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    • Винисиус: «Важно, что людей стали сажать в тюрьму за расизм»

    Винисиус: «Важно, что людей стали сажать в тюрьму за расизм»

    Нападающий «Реала» Винисиус доволен, что испанских болельщиков стали наказывать за расизм.

    «Мы на правильном пути в борьбе с расизмом. Я много страдал и иногда страдаю от этого в Испании. Сейчас инцидентов уже меньше.

    Важно, что за последние три месяца удалось посадить в тюрьму трех-четырех человек. Они заплатили за расистские преступления. Камеры на стадионах помогут впредь выявлять нарушителей», – сказал Винисиус.

    • Бразилец в Европе с 2018 года.
    • Винисиус – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
    • Игрок занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».

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    Источник: Бразильская конфедерация футбола

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    19.11.2024 19:03
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    Комментарии (5)
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    Mirak92
    1732032871
    Так ты же обезьяна, сам чёрный гитлер
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    ...уефан
    1732033156
    ..."Ой дур-а-а-а-к!"(с)...
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