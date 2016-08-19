Пять интриг нового сезона испанской Примеры

«Реал», «Барселона» или «Атлетико»?

В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» показал свою силу, обыграв «Севилью» без Бэйла и Роналду. На длинной дистанции, где попадаются команды и слабее, «Реал», «Барселона» и «Атлетико» выглядят еще мощнее. Сине-гранатовые омолодили команду, подписав перспективных Суареса, Умтити и Гомеша. «Атлетико» докупил нужные единицы в атакующую группу и сохранил лидирующий костяк.

«Вильярреал», занявший в прошлом сезоне четвертое место, отстал от выигравшей турнир «Барселоны» на 27 очков. Даже усиление в виде сдружившейся парочки Черышев — Пато вряд ли поможет «желтой субмарине» подобраться к лидирующим строчкам. Смена тренера в межсезонье оптимизма и перспектив команде не добавляет. Остальные же коллективы пока выглядят способными максимум бороться за попадание в Лигу Европы, а на позиции грандов будут покушаться только по случаю.

Прогноз «Бомбардира»: чемпионат имени трех команд своего статуса не поменяет, а предсказать его победителя по-прежнему невозможно.

Что будет с обновленной «Севильей»?

Унаи Эмери ушел в «ПСЖ», забрав с собой опорника Крыховяка. Кевин Гамейро пошел на повышение в «Атлетико». Даже капитан Коке уехал за новым вызовом в Германию, сразу получив тяжелую травму в товарищеском матче. «Севилья» пережила кардинальное обновление, поэтому команде необходимо время на обкатку. Новый тренер Хорхе Сампаоли любит, чтобы его подопечные играли в быстрый и куражный футбол. Именно таких игроков и набрала «Севилья», подписав, например, заскучавшего на скамейке «Атлетико» Вьетто. Он, а также Сарабия, Кийотаке, Краневиттер, Гансо и Васкес пришли сюда за новым вызовом.

Прогноз «Бомбардира»: «Севилья» потратит год на подготовку нового боеспособного коллектива. Ждать больших свершений от нее не стоит, но следить за перестройкой должно быть интересно.

Супергол Турана, смазанный пенальти Иборры и другие события Суперкубка Испании

Адурис снова в гонке?

По ходу следующего сезона Арицу Адурису исполнится 36 лет. В предыдущем году только он из команд не первой тройки составил конкуренцию лидерам бомбардирской гонки. Адурис настрелял 21 мяч, из которых всего три были забиты с пенальти. Для сравнения: Антуан Гризманн забил 22 гола, но провел на четыре матча больше, чем форвард «Атлетика Бильбао». Возраст для человека с таким голевым чутьем — не главное. Вокруг Адуриса по-прежнему должна строиться игра «Атлетика». Команда стабильна и больше не устраивает распродажу талантов, что Адурису только на пользу.

Прогноз «Бомбардира»: снова добраться до отметки в 20 голов будет сложно, но главной звездой «Атлетика» Адурис быть не перестанет.

«Валенсия» вернется?

Не вернется. Слишком много неудач пережила команда за последние полгода. И ситуация продолжает накаляться. «Мы не можем заявить четверых футболистов из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Нам необходимо серьезно сократить расходы», –a рассказал спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч. Лидеры клуба порываются на выход. Андре Гомеш ушел в «Барселону», Мустафи близок к «Арсеналу», а Парехо просто хочет вырваться из этого коллектива. Если так пойдет и дальше, то скоро уделом некогда великого клуба может стать борьба за выживание.

Прогноз «Бомбардира»: конечно, до зоны вылета «Валенсия» не упадет. Но и рассчитывать на возрождение команды не стоит. Борьба за попадание в первую десятку — главная задача для клуба в его сегодняшнем состоянии.

Как «Малага» выживет без Грасии?

Восьмое место «Малаги» в предыдущем сезоне — тренерский успех Хавьера Грасии. Его команда забила за сезон всего 38 мячей, но и пропустила при этом всего 35 голов. У мадридского «Реала», финишировавшего на втором месте, всего на один пропущенный мяч меньше. Команду наставник подбирал под себя, он же выжал из средних игроков все хранившиеся в них резервы. Теперь мы следим за Хавьером Грасией в «Рубине», который тяжело вкатывается в сезон. «Малагу» же возглавил Хуанде Рамос, уже тренировавший команду 13 лет назад.

Прогноз «Бомбардира»: Сказка кончилась. «Малага» поборется за место в середине таблицы, удивит парой неожиданных побед, но большего ждать не стоит.