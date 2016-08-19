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Пять интриг нового сезона испанской Примеры

«Реал», «Барселона» или «Атлетико»?

В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» показал свою силу, обыграв «Севилью» без Бэйла и Роналду. На длинной дистанции, где попадаются команды и слабее, «Реал», «Барселона» и «Атлетико» выглядят еще мощнее. Сине-гранатовые омолодили команду, подписав перспективных Суареса, Умтити и Гомеша. «Атлетико» докупил нужные единицы в атакующую группу и сохранил лидирующий костяк.

«Вильярреал», занявший в прошлом сезоне четвертое место, отстал от выигравшей турнир «Барселоны» на 27 очков. Даже усиление в виде сдружившейся парочки Черышев — Пато вряд ли поможет «желтой субмарине» подобраться к лидирующим строчкам. Смена тренера в межсезонье оптимизма и перспектив команде не добавляет. Остальные же коллективы пока выглядят способными максимум бороться за попадание в Лигу Европы, а на позиции грандов будут покушаться только по случаю.

Прогноз «Бомбардира»: чемпионат имени трех команд своего статуса не поменяет, а предсказать его победителя по-прежнему невозможно.

Что будет с обновленной «Севильей»?

Унаи Эмери ушел в «ПСЖ», забрав с собой опорника Крыховяка. Кевин Гамейро пошел на повышение в «Атлетико». Даже капитан Коке уехал за новым вызовом в Германию, сразу получив тяжелую травму в товарищеском матче. «Севилья» пережила кардинальное обновление, поэтому команде необходимо время на обкатку. Новый тренер Хорхе Сампаоли любит, чтобы его подопечные играли в быстрый и куражный футбол. Именно таких игроков и набрала «Севилья», подписав, например, заскучавшего на скамейке «Атлетико» Вьетто. Он, а также Сарабия, Кийотаке, Краневиттер, Гансо и Васкес пришли сюда за новым вызовом.

Прогноз «Бомбардира»: «Севилья» потратит год на подготовку нового боеспособного коллектива. Ждать больших свершений от нее не стоит, но следить за перестройкой должно быть интересно.

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Адурис снова в гонке?

По ходу следующего сезона Арицу Адурису исполнится 36 лет. В предыдущем году только он из команд не первой тройки составил конкуренцию лидерам бомбардирской гонки. Адурис настрелял 21 мяч, из которых всего три были забиты с пенальти. Для сравнения: Антуан Гризманн забил 22 гола, но провел на четыре матча больше, чем форвард «Атлетика Бильбао». Возраст для человека с таким голевым чутьем — не главное. Вокруг Адуриса по-прежнему должна строиться игра «Атлетика». Команда стабильна и больше не устраивает распродажу талантов, что Адурису только на пользу.

Прогноз «Бомбардира»: снова добраться до отметки в 20 голов будет сложно, но главной звездой «Атлетика» Адурис быть не перестанет.

«Валенсия» вернется?

Не вернется. Слишком много неудач пережила команда за последние полгода. И ситуация продолжает накаляться. «Мы не можем заявить четверых футболистов из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Нам необходимо серьезно сократить расходы», –a рассказал спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч. Лидеры клуба порываются на выход. Андре Гомеш ушел в «Барселону», Мустафи близок к «Арсеналу», а Парехо просто хочет вырваться из этого коллектива. Если так пойдет и дальше, то скоро уделом некогда великого клуба может стать борьба за выживание.

Прогноз «Бомбардира»: конечно, до зоны вылета «Валенсия» не упадет. Но и рассчитывать на возрождение команды не стоит. Борьба за попадание в первую десятку — главная задача для клуба в его сегодняшнем состоянии.

Как «Малага» выживет без Грасии?

Восьмое место «Малаги» в предыдущем сезоне — тренерский успех Хавьера Грасии. Его команда забила за сезон всего 38 мячей, но и пропустила при этом всего 35 голов. У мадридского «Реала», финишировавшего на втором месте, всего на один пропущенный мяч меньше. Команду наставник подбирал под себя, он же выжал из средних игроков все хранившиеся в них резервы. Теперь мы следим за Хавьером Грасией в «Рубине», который тяжело вкатывается в сезон. «Малагу» же возглавил Хуанде Рамос, уже тренировавший команду 13 лет назад.

Прогноз «Бомбардира»: Сказка кончилась. «Малага» поборется за место в середине таблицы, удивит парой неожиданных побед, но большего ждать не стоит.

Испания. Примера Испания Барселона Реал Атлетико Малага Валенсия Атлетик Севилья Адурис Ариц Умтити Самуэль Черышев Денис Кийотаке Хироши Рамос Хуанде Сампаоли Хорхе
Комментарии (5)
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mihail1980
1471618094
как всегда-реал или барселона
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Schicko_008
1471618155
Главные интриги ЛаЛиги 2016 это: 1. Кто чемпион? 2. Забьет ли Роналду больше 50 седьмой сезон подряд? 3. Кто забьет больше всех и получит ЗМ: Месси или Роналду (поскольку больше голеадоров ЛаЛиги никто не забьет все-равно, а Суарес - очень вряд ли)? 4. Провалит ли сезон Гризманн после успеха в прошлом? 5. Удержится ли Зидан на посту тренера до конца сезона?
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prosport69
1471618670
Про Черышева можно было б и поболее написать. А так - троечка
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Luis Figo
1471619329
Барса чемпион!
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