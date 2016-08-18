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    Супергол Турана, смазанный пенальти Иборры и другие события Суперкубка Испании


    5
    Голосов: 2
    18.08.2016 09:53
    «Барселона» забыла об осечке в Суперкубке прошлого сезона и дважды выиграла у «Севильи». «Бомбардир» показывает, насколько эффектной вышла вчерашняя домашняя победа.

    После гостевых 2:0 вопрос о победе в Суперкубке Испании для «Барселоны» практически не стоял – надо было аккуратно сыграть с «Севильей», избежав потерь в составе. «Барса» задачу перевыполнила, забив три безответных гола и начала сезон с завоевания трофея.

    «Севилья» начала матч активно, а забила «Барселона». На 10-й минуте отличился Арда Туран.

    Интрига все же могла появиться, реализуй Иборра пенальти в первом тайме. Но выше всяких похвал сыграл Браво. Фамилия обязывает.

    В самом начале второго тайма состоялся шедевр от Турана.

    Ну а еще через 10 минут отличился Лионель Месси, технично забив своей новой прической.

    Суперкубок Испании едет в Барселону!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marca
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 18 августа 2016, 21:20

      так держать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 августа 2016, 11:54

      это первый трофей остались еще 5!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 18 августа 2016, 11:16

      началось! Барса легко начала сезон.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 18 августа 2016, 10:39

      молодчики

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