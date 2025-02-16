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  • «Реал» оспорит красную карточку Беллингема в матче с «Осасуной»

«Реал» оспорит красную карточку Беллингема в матче с «Осасуной»

«Реал» намерен подать апелляцию на удаление полузащитника Джуда Беллингема в матче 24-го тура Примеры с «Осасуной» (1:1). Мадридский клуб хочет добиться отмены красной карточки полузащитника и, как следствие, последующей дисквалификации.

В «Реале» считают, что слова Беллингема, сказанные во время матча, не соответствуют формулировке в судейском протоколе.

Ранее сообщалось, что клуб предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off, а не fuck you.

В случае, если слова Беллингема будет признаны оскорблением, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей. Если же речь будет идти о неуважительном поведении, хавбека могут дисквалифицировать всего на одну или две игры.

  • В первом тайме встречи главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал, что полузащитник «Реала» произнес в его адрес нецензурное высказывание.
  • Ранее Беллингем, комментируя решение арбитра, отметил: «Я не сказал судье ничего плохого. Очевидно, что произошла ошибка. Это было не оскорбление, это было мое личное высказывание».

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Источник: Marca

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16.02.2025 13:34
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Комментарии (3)
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Benifacto
1739706497
12 матчей это 3 месяца получается где то, ну в аккурат к концу сезона)))
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wlad wm--google
1739712640
При счете 0-1 было пончтно, что реал не выиграет, когда винисиус с метра запорол 2 момента, судейка просто тоже ставил на удаление
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Spartak_forv@
1739718926
Реал тв:«У нас тут так не принято»
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