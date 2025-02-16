«Реал» оспорит красную карточку Беллингема в матче с «Осасуной»

«Реал» намерен подать апелляцию на удаление полузащитника Джуда Беллингема в матче 24-го тура Примеры с «Осасуной» (1:1). Мадридский клуб хочет добиться отмены красной карточки полузащитника и, как следствие, последующей дисквалификации.

В «Реале» считают, что слова Беллингема, сказанные во время матча, не соответствуют формулировке в судейском протоколе.

Ранее сообщалось, что клуб предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции Movistar, на которой слышно, что Беллингем говорит fuck off, а не fuck you.

В случае, если слова Беллингема будет признаны оскорблением, ему может грозить дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей. Если же речь будет идти о неуважительном поведении, хавбека могут дисквалифицировать всего на одну или две игры.