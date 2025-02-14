Раскрыты подробности переговоров саудовцев с «Реалом» о покупке Винисиуса

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) прошлым летом пытался обсудить с «Реалом» трансфер Винисиуса Жуниора.

Представитель PIF сначала просил организовать разговор с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Перес отказался от каких-либо переговоров, сославшись на отступные в контракте бразильского вингера в размере 1 миллиарда евро.

Затем представитель фонда добился телефонной беседы с директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Тот заявил, что Винисиус не продается.