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  • Раскрыты подробности переговоров саудовцев с «Реалом» о покупке Винисиуса

Раскрыты подробности переговоров саудовцев с «Реалом» о покупке Винисиуса

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) прошлым летом пытался обсудить с «Реалом» трансфер Винисиуса Жуниора.

Представитель PIF сначала просил организовать разговор с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

Перес отказался от каких-либо переговоров, сославшись на отступные в контракте бразильского вингера в размере 1 миллиарда евро.

Затем представитель фонда добился телефонной беседы с директором «Реала» Хосе Анхелем Санчесом. Тот заявил, что Винисиус не продается.

  • Саудовцы готовы заплатить игроку 1 млрд евро за 5 лет.
  • В этом сезоне Винисиус забил 16 голов и сделал 12 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Реалом» истекает в 2027 году.

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Источник: AS

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14.02.2025 00:12
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Комментарии (1)
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темирхан
1739545124
1 ярд евро? чушь не пишите! ни кто таких денег там не платит! даже роналду в год получает около 20 млн. кто же такие деньги будет платить? там нет сумасшедших! иначе через год они обанкротятся! потому что у саудитов в стране покупное 100%, даже воду для питья приходится морскую очищать для всей страны, а это сотни млн евро. а тут млрд для вини приготовят! ага ждите! скажете нефть продают? так они ни одни продают. и продают не на весь мир. а на 25%
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