Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на 10 миллионов больше Мбаппе и Беллингема

Винисиус Жуниор рассчитывает в случае продления контракта стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

Бразильский футболист запросил зарплату в размере 25 миллионов евро в год чистыми.

Это на 10 миллионов больше, чем у Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

На первой встрече руководство клуба ответило отказом на требования представителей 24-летнего вингера.