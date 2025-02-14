Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на 10 миллионов больше Мбаппе и Беллингема

Винисиус Жуниор рассчитывает в случае продления контракта стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала».
Бразильский футболист запросил зарплату в размере 25 миллионов евро в год чистыми.
Это на 10 миллионов больше, чем у Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.
На первой встрече руководство клуба ответило отказом на требования представителей 24-летнего вингера.
- В этом сезоне Винисиус забил 16 голов и сделал 12 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт с «Реалом» истекает в 2027 году.
- Нападающего зовут в Саудовскую Аравию. Там ему готовы заплатить 1 млрд евро за 5 лет.