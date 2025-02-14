Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на 10 миллионов больше Мбаппе и Беллингема

Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» на 10 миллионов больше Мбаппе и Беллингема

Винисиус Жуниор рассчитывает в случае продления контракта стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

Бразильский футболист запросил зарплату в размере 25 миллионов евро в год чистыми.

Это на 10 миллионов больше, чем у Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

На первой встрече руководство клуба ответило отказом на требования представителей 24-летнего вингера.

  • В этом сезоне Винисиус забил 16 голов и сделал 12 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Реалом» истекает в 2027 году.
  • Нападающего зовут в Саудовскую Аравию. Там ему готовы заплатить 1 млрд евро за 5 лет.

Новости по теме
Фанаты «Осасуны» высмеивали Винисиуса с помощью пляжных мячей
«Реал» наметил двух кандидатов на замену Винисиусу 5
Раскрыты подробности переговоров саудовцев с «Реалом» о покупке Винисиуса 1
Источник: Cadena Ser

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.02.2025 23:40
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1739579279
Из Мадрида арабам уже отправили телеграмму: "Готовьте пальму для приема обнаглевшей бабизяны зпт у нас такой нет тчк"
Ответить
Spartak_forv@
1739601050
Билет до Саудовской Аравии этому господину
Ответить
темирхан
1739608579
не! ну Винисиус на голову выше Билингема! однозначно! он с мбаппе явно игру делает, но ни как не биллингем.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 