Супергол Турана, смазанный пенальти Иборры и другие события Суперкубка Испании

После гостевых 2:0 вопрос о победе в Суперкубке Испании для «Барселоны» практически не стоял – надо было аккуратно сыграть с «Севильей», избежав потерь в составе. «Барса» задачу перевыполнила, забив три безответных гола и начала сезон с завоевания трофея.

«Севилья» начала матч активно, а забила «Барселона». На 10-й минуте отличился Арда Туран.

Интрига все же могла появиться, реализуй Иборра пенальти в первом тайме. Но выше всяких похвал сыграл Браво. Фамилия обязывает.

В самом начале второго тайма состоялся шедевр от Турана.

Ну а еще через 10 минут отличился Лионель Месси, технично забив своей новой прической.

Суперкубок Испании едет в Барселону!