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  • Супергол Турана, смазанный пенальти Иборры и другие события Суперкубка Испании

Супергол Турана, смазанный пенальти Иборры и другие события Суперкубка Испании

После гостевых 2:0 вопрос о победе в Суперкубке Испании для «Барселоны» практически не стоял – надо было аккуратно сыграть с «Севильей», избежав потерь в составе. «Барса» задачу перевыполнила, забив три безответных гола и начала сезон с завоевания трофея.

«Севилья» начала матч активно, а забила «Барселона». На 10-й минуте отличился Арда Туран.

Интрига все же могла появиться, реализуй Иборра пенальти в первом тайме. Но выше всяких похвал сыграл Браво. Фамилия обязывает.

В самом начале второго тайма состоялся шедевр от Турана.

Ну а еще через 10 минут отличился Лионель Месси, технично забив своей новой прической.

Суперкубок Испании едет в Барселону!

Испания. Примера Испания Барселона Севилья Месси Лионель Туран Арда Иборра Висенте
Комментарии (4)
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тётя ASYA
1471505965
молодчики
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Totti11
1471508161
началось! Барса легко начала сезон.
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Luis Figo
1471510457
это первый трофей остались еще 5!
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rLt_Ortriwar
1471544444
так держать!
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