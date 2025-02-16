Мостовой оценил уровень знания французского у Сафонова

Бывший полузащитник «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой похвалил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова за комментарий на французском языке после матча 22-го тура Лиги 1 «Тулуза» – «ПСЖ» (0:1).

«Да, я смотрел это видео. Молодец! Я играл во Франции и других странах, поэтому знаю, как тяжело дается изучение иностранных языков. Я все понял, что говорил Матвей.

Мне особенно понравилось, что у него отличное произношение. Нет какого-то грубого акцента, он очень хорошо звучит, если так можно выразиться. Матвей – большой молодец, что так хорошо начал говорить на французском языке.

У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются в беседах с журналистами, а он грамотно отвечал на вопросы на французском. Это достойно уважения. Я приятно удивлен», – сказал Мостовой.