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Мостовой оценил уровень знания французского у Сафонова

Бывший полузащитник «Кана», «Страсбура» и сборной России Александр Мостовой похвалил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова за комментарий на французском языке после матча 22-го тура Лиги 1 «Тулуза» – «ПСЖ» (0:1).

«Да, я смотрел это видео. Молодец! Я играл во Франции и других странах, поэтому знаю, как тяжело дается изучение иностранных языков. Я все понял, что говорил Матвей.

Мне особенно понравилось, что у него отличное произношение. Нет какого-то грубого акцента, он очень хорошо звучит, если так можно выразиться. Матвей – большой молодец, что так хорошо начал говорить на французском языке.

У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются в беседах с журналистами, а он грамотно отвечал на вопросы на французском. Это достойно уважения. Я приятно удивлен», – сказал Мостовой.

  • Всего в сезоне у 25-летнего Сафонова 10 встреч за «ПСЖ», 6 пропущенных мячей и 5 «сухих» матчей.
  • Он перешел в парижский клуб 1 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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16.02.2025 17:01
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Комментарии (5)
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...короче
1739715389
...объективен сегодня Царь и не агрессивен)...
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NewLife
1739715943
d'accord !
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Spartak_forv@
1739718449
Это называется профессиональный подход.Говорит Сафонов очень достойно,(хотя тут Матвею объективно проще-он уже внутри франкоязычной среды находится)
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Cleaner
1739723620
Мостовой: - Я понял, что Сафонов говорит по французски...)
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СПОРТ 21 века
1739737088
Александр иногда бывает прав. Наверное, этот тот самый случай
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