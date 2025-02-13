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Ловчев прокомментировал карьеру Захаряна в Испании

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил период выступлений Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

  • В 2023 году полузащитника выкупили у «Динамо» за 13 млн евро.
  • В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
  • В этом сезоне Захарян поучаствовал только в 1 игре из-за нескольких травм.

«Я и не думал, что у Захаряна что‑то пойдет в Испании. Он что, у нас был большой звездой, что ли?

Сейчас начнут говорить, что проблема в травмах, но это всегда сопутствует карьере. Сами футболисты должны думать о причинах.

Я не считаю, что Захарян – такая звезда, которая должна заиграть в Испании. Арсену нужно где‑то играть. К гадалке не ходи, в «Реал Сосьедад» разочаровались в Захаряне. Пусть даже они и говорят обратное.

Пусть уходит куда‑то в аренду, может, в «Динамо», и восстанавливается», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»

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13.02.2025 15:00
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Комментарии (5)
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темирхан
1739454911
несколько травм? он где их заработал? в дубай или абу-даби? или в ночном клубе сан-себастьяна? травмы-выдумка.
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Интерес
1739457768
"Пюник" ждёт.
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Romeo 123
1739467832
Как всегда много громких слов в начале, какой игрок талантливый , ему надо в чемпионат посильнее . Итог один обделался и сидит на лавочке. За последние время один головин играет
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zigbert
1739472211
Да его в Сосьедаде выпускать на поле уже боятся чтобы не получил очередную травму.
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Прокс
1739509496
Срамтак ждёт!!!Джонни протолкни парня!!!
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