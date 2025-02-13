Ловчев прокомментировал карьеру Захаряна в Испании

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил период выступлений Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

В 2023 году полузащитника выкупили у «Динамо» за 13 млн евро.

В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

В этом сезоне Захарян поучаствовал только в 1 игре из-за нескольких травм.

«Я и не думал, что у Захаряна что‑то пойдет в Испании. Он что, у нас был большой звездой, что ли?

Сейчас начнут говорить, что проблема в травмах, но это всегда сопутствует карьере. Сами футболисты должны думать о причинах.

Я не считаю, что Захарян – такая звезда, которая должна заиграть в Испании. Арсену нужно где‑то играть. К гадалке не ходи, в «Реал Сосьедад» разочаровались в Захаряне. Пусть даже они и говорят обратное.

Пусть уходит куда‑то в аренду, может, в «Динамо», и восстанавливается», – сказал Ловчев.