Тренер «Браги» рассказал о возвращении Салазара из «Зенита»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял рассказал о возвращении в команду полузащитника Родриго Салазара из расположения «Зенита».

«Это приятная новость, я обнял его при встрече. Салазар – футболист «Браги». Он чувствует себя хорошо и ещe оправляется от травмы. Он уже тренируется в тренажeрном зале, но по-прежнему работает с ограничениями. Родриго улыбчив и позитивен», – сказал Карвальял.