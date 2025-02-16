Тренер «Браги» рассказал о возвращении Салазара из «Зенита»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял рассказал о возвращении в команду полузащитника Родриго Салазара из расположения «Зенита».
«Это приятная новость, я обнял его при встрече. Салазар – футболист «Браги». Он чувствует себя хорошо и ещe оправляется от травмы. Он уже тренируется в тренажeрном зале, но по-прежнему работает с ограничениями. Родриго улыбчив и позитивен», – сказал Карвальял.
- Уругваец тренировался в составе «Зенита».
- Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого трансфер игрока в российский клуб сорвался.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.