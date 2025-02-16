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  • Тренер «Браги» рассказал о возвращении Салазара из «Зенита»

Тренер «Браги» рассказал о возвращении Салазара из «Зенита»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял рассказал о возвращении в команду полузащитника Родриго Салазара из расположения «Зенита».

«Это приятная новость, я обнял его при встрече. Салазар – футболист «Браги». Он чувствует себя хорошо и ещe оправляется от травмы. Он уже тренируется в тренажeрном зале, но по-прежнему работает с ограничениями. Родриго улыбчив и позитивен», – сказал Карвальял.

  • Уругваец тренировался в составе «Зенита».
  • Сообщалось, что «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого трансфер игрока в российский клуб сорвался.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

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Источник: O Jogo

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16.02.2025 16:50
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Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1739715637
Вовремя парень одумался
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Тинез Розоп
1739716533
А как же помёт?(…
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Каратель помойников
1739719511
Приехал Салазар,посмотрел на физрука,да лживого ведмедя с шавермами и скорее обратно в кассу за билетом рванул
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Спартачище
1739725389
К счастью не успел пропитаться болотной грязью Есть еще шансы на успешную карьеру
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Semenycch
1739726216
Как известно этот игрок травмирован и руководство Зенита долго консультировались по поводу его травмы и решили, что в этом сезоне он не помощник. Пока залечит травму, пока наберет форму, сезон и закончится.
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