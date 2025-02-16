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  • Анчелотти – о безвыигрышной серии «Реала» в Примере: «Происходили странные судейские вещи»

Анчелотти – о безвыигрышной серии «Реала» в Примере: «Происходили странные судейские вещи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о трехматчевой безвыигрышной серии в Примере.

«В этих трех матчах происходили странные вещи, все это видели.

VAR не проверял моменты в чужой штрафной, но проверял в нашей. Это проблема. Происходит то, что не должно происходить. Нам нужно продолжать бороться», – сказал Анчелотти.

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Источник: Goal

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16.02.2025 08:36
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Комментарии (1)
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_David_Villa_
1739708686
Тебе лучше заткнуться, вначале сезона и прошлый лч ты не говорил ничего про судей, когда только так вашу пользу 100% Даже отменяли а про другого даже не будем говорить
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