Анчелотти – о безвыигрышной серии «Реала» в Примере: «Происходили странные судейские вещи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о трехматчевой безвыигрышной серии в Примере.

«В этих трех матчах происходили странные вещи, все это видели.

VAR не проверял моменты в чужой штрафной, но проверял в нашей. Это проблема. Происходит то, что не должно происходить. Нам нужно продолжать бороться», – сказал Анчелотти.