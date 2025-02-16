Анчелотти – о безвыигрышной серии «Реала» в Примере: «Происходили странные судейские вещи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о трехматчевой безвыигрышной серии в Примере.
«В этих трех матчах происходили странные вещи, все это видели.
VAR не проверял моменты в чужой штрафной, но проверял в нашей. Это проблема. Происходит то, что не должно происходить. Нам нужно продолжать бороться», – сказал Анчелотти.
- «Реал» лидирует в Примере.
- Впереди ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
- Следующий соперник «Реала» в Примере – «Жирона» (23 февраля).