Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Новые «Лужники»

Никаких беговых дорожек и искусственного поля – «Лужники» превратились в полноценный футбольный стадион. На матч было продано около 77 тысяч билетов, так что атмосфера на игре была превосходной. Российские болельщики увидели Месси, Агуэро, Ди Марию и других аргентинских звезд. Пора привыкать – меньше чем через год в Москву приедут многие лучшие сборные мира.

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Васин качественно отыграл против Месси

Виктор Васин часто привозит в свои ворота голы, и его встреча с Лео Месси не обещала ничего хорошего. Тем не менее, в большинстве эпизодов Васин очень качественно защищался против Месси – так, в первом тайме Виктор не дал состояться стеночке Лео и Ди Марии, оттерев пятикратного обладателя «Золотого мяча» корпусом.

Рауш пропускал за спину Сальвио

Защитник «Кельна» традиционно был активен в атаке, но раз за разом упускал быстрого вингера аргентинцев Эдуардо Сальвио. Это был стандартный маневр альбиселесте – Маскерано черпаком забрасывал мяч на Сальвио, и тот создавал остроту в штрафной. Решающий гол в наши ворота пришел как раз таки с фланга Рауша – правда, нужно отметить, что Аргентина забила из 100%-го офсайда.

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Черчесов предсказуемо выбрал оборонительную тактику

Медиадавление на сборную России столь велико, что от Станислава Черчесова требуют результат даже в товарняках. В матче против южноамериканских звезд Черчесов не решился играть смело и был прав: его план работал вплоть до 86-й минуты, когда Аргентина оформила забитый не по правилам гол.

Подними лайнсмен флажок – и мы бы похвалили сборную России за солидную ничью с финалистом чемпионата мира. Но даже так получилось неплохо: критиковать Черчесова и его парней за сегодняшний перфоманс точно не нужно.

Россия могла не проиграть, но она не могла выиграть

Главная проблема нынешней сборной – блеклая игра в атаке. Наши качественно оборонялись (см. пункт про Васина) и создавали прессинг в средней линии, но дальше – ничего. Смолов пытался расшатать аргентинских полузащитников индивидуальными действиями и часто терял мяч, а Кокорин выполнял роль вингера и тупо потерялся. Начавший игру в старте Полоз также ничем не запомнился, и Черчесов уже в перерыве разменял его на Дзагоева.

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Сборной России нужно учиться забивать голы, иначе на домашнем чемпионате мира мы сможем рассчитывать только на автобус и спасения Акинфеева.