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  • Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Новые «Лужники»

Никаких беговых дорожек и искусственного поля – «Лужники» превратились в полноценный футбольный стадион. На матч было продано около 77 тысяч билетов, так что атмосфера на игре была превосходной. Российские болельщики увидели Месси, Агуэро, Ди Марию и других аргентинских звезд. Пора привыкать – меньше чем через год в Москву приедут многие лучшие сборные мира.

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Васин качественно отыграл против Месси

Виктор Васин часто привозит в свои ворота голы, и его встреча с Лео Месси не обещала ничего хорошего. Тем не менее, в большинстве эпизодов Васин очень качественно защищался против Месси – так, в первом тайме Виктор не дал состояться стеночке Лео и Ди Марии, оттерев пятикратного обладателя «Золотого мяча» корпусом.

Рауш пропускал за спину Сальвио

Защитник «Кельна» традиционно был активен в атаке, но раз за разом упускал быстрого вингера аргентинцев Эдуардо Сальвио. Это был стандартный маневр альбиселесте – Маскерано черпаком забрасывал мяч на Сальвио, и тот создавал остроту в штрафной. Решающий гол в наши ворота пришел как раз таки с фланга Рауша – правда, нужно отметить, что Аргентина забила из 100%-го офсайда.

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Черчесов предсказуемо выбрал оборонительную тактику

Медиадавление на сборную России столь велико, что от Станислава Черчесова требуют результат даже в товарняках. В матче против южноамериканских звезд Черчесов не решился играть смело и был прав: его план работал вплоть до 86-й минуты, когда Аргентина оформила забитый не по правилам гол.

Подними лайнсмен флажок – и мы бы похвалили сборную России за солидную ничью с финалистом чемпионата мира. Но даже так получилось неплохо: критиковать Черчесова и его парней за сегодняшний перфоманс точно не нужно.

Россия могла не проиграть, но она не могла выиграть

Главная проблема нынешней сборной – блеклая игра в атаке. Наши качественно оборонялись (см. пункт про Васина) и создавали прессинг в средней линии, но дальше – ничего. Смолов пытался расшатать аргентинских полузащитников индивидуальными действиями и часто терял мяч, а Кокорин выполнял роль вингера и тупо потерялся. Начавший игру в старте Полоз также ничем не запомнился, и Черчесов уже в перерыве разменял его на Дзагоева.

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Сборной России нужно учиться забивать голы, иначе на домашнем чемпионате мира мы сможем рассчитывать только на автобус и спасения Акинфеева.

Товарищеские матчи Россия Аргентина Месси Лионель Васин Виктор Агуэро Серхио Маскерано Хавьер Ди Мария Анхель Дзагоев Алан Кокорин Александр Рауш Константин Полоз Дмитрий Сальвио Эдуардо Черчесов Станислав Сампаоли Хорхе
Комментарии (34)
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ALASTOR
1510414102
Создалось впечатление, что Аргентина играла в полноги процентов в 20 от их реальных возможностей. Да и наши процентов на 50. Совсем тусклая игра, без эмоций.
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polt
1510414130
Наша сборная, как и ожидалась, НИКАКАЯ. Спасибо Акинфееву, что не получили больше.
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insider_retro
1510416831
Одним было важно не поломаться и не напрягаясь поиграть мускулами... Другим было важно не проиграть крупно и не позволить играть аргентинцам... Самим было уже не до созидательной игры...))
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OfaZavr
1510417055
правильно в статье написано ругать за этот матч не стоит вообщем играли нормально но в атаке игру нужно подтягивать.
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erma
1510427441
Нормально? Да она вообще никак не сыграла! На поле кроме Рауша и Акинфеева никого не было! Да еще Дзагоев пытался размешать этот аморфный кисель во втором тайме. Много раз говорил и повторю опять - нашим нужен не тренер, а хороший психолог. Так невладеть мячем и ошибаться в простых ситуациях еще нужно постараться. Правильно говорил Дзагоев про нашу бздливую психологию, нежелание брать инициативу, двигаться. Вспомнил Шаова: Позабыв про прелесть лета, Бросив всё на произвол, Сели мы смотреть на этот, Извиняюсь, на футбол. Там, как будто бы не жрамши, Помирая от тоски, По траве ходили наши, Извиняюсь, игроки.
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Александр52
1510443692
Был, смотрел, видел живого Месси. За наших обидно. Страна вбухивает миллиарды в отличные стадионы. Спрашивается для кого? Полная деградация русско-футбольной мысли. Лозунг на стадионе "Русские вперёд" наши футболисты просто не понимали и продолжали строить из себя идиотов. Волны тоже не помогали. Гимн спели девчонки настолько красиво, но и он не помог патриотическому настрою. Может ещё не поздно поменять этот состав на дворовых любителей?
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vodomut
1510468439
Аргентина пешком сделала Россию!
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la verdad
1510471065
1). Был бы это стык или даже просто матч в группе отбора - аргентинцы укатали бы наших в газон. 2) Удивило, в какой ужасной форме находятся армейцы (Фернандес, Дзагоев) 3) Смолов - звезда только в России. 4) Сборная в очень плохой физической форме.
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Andrey.vlg
1510474360
С учетом того, что аргентинцам заплатили 1,5 ляма за приезд к нам, там сто пудов была договоренность, что бы разница в счете не была больше одного мяча, иначе бы опять полетели бы камни в адрес мутко, черчесова и всей сборной. Мы даже в грамотный автобус с контратаками играть не умеем, в сравнении хотя бы с теми же исландцами. Проблема в том, что с учетом того сколько денег получают все наши игроки сборной в рамках своих клубов они как минимум должны доходить до полуфинала чемпионата мира, я уже молчу какие миллиарды вливаются и отмываются на строительствах стадионов. И народ об этом знает, и поэтому имеет право требовать результатов. А иначе нужно к чертям разогнать эту сборную, ввести полный запрет на спонсирование футбольных клубов такими корпорациями как Газпром, Лукойл, РЖД и др. и переправить все эти миллиарды на строительство детских футбольных школ и социальную сферу. Набрать в сборную пацанов со двора и пускай хоть 10-0 проигрывают аргентинцам, никто даже слова не скажет, потому что уровень игроков будет адекватно соответствовать результатам.
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sined1951
1510495789
Особенно огорчила медлительность наших игроков в атаке. Даже хваленый Кокорин смотрелся медленным на фоне защитников Аргентины. Про обработку мяча и игру в пас можно вообще не говорить.
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