«После первого месяца в новом клубе он хотел выброситься с балкона». Как Евгений Коноплянка запутался в Европе

Это не хит Семена Слепакова «Маленький член сборной России» об Андрее Аршавине, но тоже зажигательно. Послушайте:

«Не моет он посуду, дом не прибирает.

Он не таксует, не выгуливает собак.

Не возит шмотки он, на тачке не гоняет,

Не может что-то там купить, а здесь продать.

Ну, вот за что такие бабки получает?

Мы всем селом не можем даже угадать.

Коноплянка, Коноплянка, Конопляночка…

Не бежит по кромке поля, греет лавочку».

Осенью прошлого года украинское шоу студии «95 квартал» разорвало телевизоры песней про Евгения Коноплянку. Юмористы попинали игрока за тусклую игру в Европе, количество нулей в контракте и предсказали, что скоро украинец вернется на родину.

Может быть, он так бы никуда и не уехал, если бы находился в руках не «Днепра», а, к примеру, киевского «Динамо». Бывший главный тренер днепрян Хуанде Рамос вспоминает, как столичный клуб даже предлагал за украинца 14 миллионов евро. В ответ испанец что-то буркнул про будущее величие «Днепра» и потребовал за лидера 50-60 миллионов.

«Несмотря на их песни, я остаюсь в Европе», – Коноплянка стеб квнщиков оценил, но не обиделся. Наверное, потому что сам он − главный юморист во всех своих командах. Вот часть его приколов, которые доставляют:

Один из болельщиков очень хотел, чтобы Коноплянка написал ему в социальной сети. За это фанат пообещал пройтись в 30-градусный мороз по парку голышом. «Ждем видео», – ответил футболист. Парень обещание исполнил, за что Коноплянка назвал его настоящим мужиком.

В матче против «Малаги» Коноплянка ждал выхода на замену, но тот затянулся. Просто так стоять ему надоело. Хлопнув резервного арбитра по плечу и указав пальцем на скамейку запасных, он шепнул: «Ладно, я пошел». Судья чуть было не поверил, но, улыбнувшись, спустя немного времени отправил украинца на поле.

Выиграв в бильярд у экс-партнера по «Днепру» Дениса Олейника, Коноплянка обмотал друга туалетной бумагой. И, разумеется, засветил момент в инстаграме. «Я же говорил, что со мной лучше не связываться», – подписал он фото с проигравшим.

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Шутки «95 квартала» отчасти оправданы: после ухода из «Днепра» в «Севилью» Коноплянка больше терялся и сидел в запасе, чем жег на поле. При этом что с Унаи Эмери, что с Хорхе Сампаоли картина его игры вертелась по одной схеме: взрыв в одном матче + затишье в следующих.

Чем объяснить? В случае с Эмери – затянувшейся адаптацией: когда меняешь деревню, в которой жил с детства, на город, где туалет не на улице, а в доме, перестроению психологических настроек требуется много времени. Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи не скрывает, что после первого месяца в новом клубе Коноплянка хотел выброситься с балкона.

Добавляли нервов и местные СМИ. «Фашистская сущность нового футболиста «Севильи», – с таким заголовком на сайте газеты Estadiodeportivo вышла статья, посвященная Коноплянке. Причина – в фото, где он запечатлен с надписью «Слава Украине! Героям слава!». До размеров истории Романа Зозули, обвиняемого в Испании в неонацистских взглядах, этот случай не раздулся. Позднее газета написала опровержение, чем предотвратила возможную травлю.

В том числе из-за журналистов Коноплянка пошел на нестандартный шаг – смену фамилии. «Что только не говорят: и Чокоплянча, и Шокоплянча… Я уже даже предлагал называть меня шоколадкой. Пришлось в паспорте поменять себе фамилию на Коно, чтобы для них было проще», – улыбается полузащитник. Кстати, именно трансформированная фамилия легла в основу фирменного логотипа игрока.

Не уйди Эмери в «ПСЖ», Коноплянка мог все-таки стать в «Севилье» своим. С Сампаоли он просто попал в заложники тактики, не показав нужного универсализма на фланге. Скорость и дриблинг всегда при нем, но отрабатывать в обороне – просто не его тема. Хотя по предсезонным сборам казалось, что место в составе ему обеспечено: забивал украинец больше всех. Официальные игры же убедили Сампаоли в обратном. «Простите, я уже год сидел, терпения уже нет, хочется играть. Я сюда приехал не деньги зарабатывать», – злился футболист из-за нехватки времени.

В итоге сыграв в Суперкубках Европы и Испании против «Реала» и «Барселоны» («Мадриду» Коноплянка, кстати, забил), украинец отправился в «Шальке-04». Хотя, по слухам, мог уйти в «Зенит»: гельзенкирхенцы хотели выкупить полузащитника у «Севильи», а потом отдать его в аренду газпромовскому партнеру.

«Шальке-04» как клуб, где идет перестройка и которому нужны креативные люди на фланг атаки, казался тем, что и требуется игроку. Края нападения закрывались номинальными центрфорвардами, а прилипший к левой бровке украинец после года простоя в «Севилье» готов был чуть ли не рвать на поле каждого. Познавая новую страну, Коноплянка пыхтел над изучением немецкого языка, спускался в шахту и устраивал себе экскурсии по местному метро с детской коляской.

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Но даже такое глубокое погружение в атмосферу в итоге слабо отразилось на поле: либо в виду травм, либо из-за тактических экспериментов (повторение ситуации в «Севилье» с отработкой в обороне) украинец все чаще появлялся на позиции центрального нападающего. Но в связи с нехваткой фактурности и слабой игрой в воздухе он больше страдал, чем приносил пользы. Тут уж остается либо подстраиваться под тренерские мысли, либо бежать.

Хотя в «Шальке-04» уже все решили: «Мы не сомневаемся в его уровне и даем себе отчет, что он останется в Гельзенкирхене и дальше». В Бундеслиге Коноплянка пока забил всего один гол, но за счет мячей в Кубке Германии и Лиге Европы (один – «Краснодару») стал лучшим бомбардиром команды этого сезона. Для активации опции выкупа нападающий уже провел нужное количество матчей: осталось только перечислить «Севилье» 15 миллионов евро.