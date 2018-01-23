Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» объявила, что церемония прощания с Маскерано состоится в среду

    «Барселона» подтвердила уход из клуба защитника Хавьера Маскерано.

    Торжественная церемония прощания с аргентинцем состоится в среду, 24 января, в 13:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу и основной состав команды.

    Напомним, последним матчем в футболке сине-гранатовых для игрока станет ответная встреча 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола», которая пройдет в четверг, 25 числа.

    Ранее сообщалось, что аргентинский защитник продолжит карьеру в китайском «Хэбэй Чайна Форчун», а сумма сделки составит 10 миллионов евро.

    Маскерано защищает цвета «Барселоны» с 2010 года. В составе «блауграны» он стал четырехкратным чемпионом Испании, трижды завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (все турниры – по два раза).

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 24 января 2018, 10:56

      Припадочные "акулы пера".
      Это смешно, по-вашему?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Doc_tor 24 января 2018, 02:10

      Прощай Хавьер....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 23 января 2018, 22:19

      Заголовок какой то совсем мрачный,возникают совсем другие мысли,,,,,,как то надо по другому господа журналисты,,,,,

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 января 2018, 21:19

      идите вы на хер с такими заголовками!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Diesel133 23 января 2018, 22:41

      да заголов огонь ! Но что ты хотел бомбардир пользуется Тухлым переводчиком ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 января 2018, 21:06

      Заголовок - огонь!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 23 января 2018, 19:37

      +100

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2018, 19:26

      хавьер удачи в китае ! уважуха и респект за эти годы в барсе. ты много сделал для команды.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11