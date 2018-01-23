«Барселона» объявила, что церемония прощания с Маскерано состоится в среду

«Барселона» подтвердила уход из клуба защитника Хавьера Маскерано.

Торжественная церемония прощания с аргентинцем состоится в среду, 24 января, в 13:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу и основной состав команды.

Напомним, последним матчем в футболке сине-гранатовых для игрока станет ответная встреча 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола», которая пройдет в четверг, 25 числа.

Ранее сообщалось, что аргентинский защитник продолжит карьеру в китайском «Хэбэй Чайна Форчун», а сумма сделки составит 10 миллионов евро.

Маскерано защищает цвета «Барселоны» с 2010 года. В составе «блауграны» он стал четырехкратным чемпионом Испании, трижды завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (все турниры – по два раза).