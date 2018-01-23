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  • «Барселона» объявила, что церемония прощания с Маскерано состоится в среду

«Барселона» объявила, что церемония прощания с Маскерано состоится в среду

23 января 2018, 18:59
8

«Барселона» подтвердила уход из клуба защитника Хавьера Маскерано.

Торжественная церемония прощания с аргентинцем состоится в среду, 24 января, в 13:00 по московскому времени. В мероприятии примут участие президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу и основной состав команды.

Напомним, последним матчем в футболке сине-гранатовых для игрока станет ответная встреча 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола», которая пройдет в четверг, 25 числа.

Ранее сообщалось, что аргентинский защитник продолжит карьеру в китайском «Хэбэй Чайна Форчун», а сумма сделки составит 10 миллионов евро.

Маскерано защищает цвета «Барселоны» с 2010 года. В составе «блауграны» он стал четырехкратным чемпионом Испании, трижды завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (все турниры – по два раза).

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Маскерано Хавьер
Комментарии (8)
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dinar7777dinar
1516724795
хавьер удачи в китае ! уважуха и респект за эти годы в барсе. ты много сделал для команды.
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denisov
1516725440
+100
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Добрый Бобер
1516730769
Заголовок - огонь!!!
Ответить
Diesel133
1516731567
идите вы на хер с такими заголовками!
Ответить
slavа0508
1516735197
Заголовок какой то совсем мрачный,возникают совсем другие мысли,,,,,,как то надо по другому господа журналисты,,,,,
Ответить
Doc_tor
1516749019
Прощай Хавьер....
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Sterh
1516780568
Припадочные "акулы пера". Это смешно, по-вашему?
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