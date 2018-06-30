Маскерано: «Даже великий Месси не может обыграть всю команду»

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против французов (3:4). Игрок поговорил о фигуре Лионеля Месси.

«Вы знаете, это моя последняя игра за сборную. Сейчас не время для какого-то глобального анализа. Мы очень расстроены. Понимаем, как расстроены наши болельщики, которые горячо поддерживали нас здесь и на родине. Сегодня мы проиграли сильному сопернику. Это наше коллективное поражение.

Весь турнир мы играли как-то неровно. Были хорошие моменты, были и очень плохие. Да, у нас есть Месси. Лео великий, но даже он не может один обыграть всю команду», – сказал игрок.

Ранее Маскерано сообщил о прекращении международной карьеры.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

Мбаппе уничтожил Аргентину. Он даже сравнялся с Пеле

Аргентинцы плачут и дерутся друг с другом