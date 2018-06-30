Мбаппе уничтожил Аргентину. Он даже сравнялся с Пеле

Фантастический матч 19-летнего парня.

В 13 лет отказал Зидану

Зинедин Зидан тогда еще работал в структуре «Реала» и приехал поговорить с 13-летним Килианом Мбаппе и его отцом о переходе в испанский клуб. «Я был ребенком, который видит перед собой величайшего французского футболиста в истории. Но не хотел покидать страну в таком юном возрасте. Думаю, из этого бы ничего не вышло». Так и было, Килиан поговорил с папой и отказался так рано покидать «Монако». Где потом и сделал себе имя, наставив кучу рекордов еще до совершеннолетия.

«Он посадит нас всех...»

Антуан Гризманн год назад опубликовал в инстаграме обращение к Димитри Пайету. Он поместил фотографию с Мбаппе и подписал ее: «Да, Димитри. Именно он посадит нас всех на скамейку». Сбылось. Пайет (правда, еще и из-за травмы) на ЧМ не поехал вовсе. Но Гризманна пока отправить в запас не удалось. Да это и не требуется.

text Публикация от text (@antogriezmann) 23 Мар 2017 в 1:16 PDT

Прямо как Пеле

Только два футболиста в истории ЧМ забивали в плей-офф два гола в возрасте до 19 лет. Пеле крушил всех на ЧМ-1958, отметившись дублем в финале, когда Бразилия разбила Швецию 5:2. 60 лет спустя Мбаппе начал с 1/8-й и помог выбить Аргентину, он к тому же еще и заработал пенальти. Можно было бы зачесть даже как 2,5 гола.

Сумасшедший рейтинг на WhoScored

9,77 за матч с Аргентиной – это вышка. Два гола с двух ударов, заработанный пенальти, семь удачных обводок, четыре заработанных фола. Есть даже отбор и два перехвата. Идеальный матч 19-летнего парня. Нереальный уровень.

Герой интернета

«Сколько забил команде Месси?».

twit text — Uiisira (@uiisira) 30 июня 2018 г.

Нереальная скорость.

twit text — AHMAD KASHIM (@Ahmad_a_kay) 30 июня 2018 г.

twit text — Fútbol Mundial 2018 (@FutbolModerno_) 30 июня 2018 г.

«Я в 19, и он в 19».

twit text — Kensington Kirigwi. (@kirigwi) 30 июня 2018 г.

twit text — Shizzy Pro (@jnr_prof) 30 июня 2018 г.

Тут уж без комментариев.

twit text — The Sportsman (@TheSportsman) 30 июня 2018 г.

И опять сравнения с Пеле.

twit text — Soccer Nation (@SoccerNationNg) 30 июня 2018 г.

Это было прекрасно, Килиан.

twit text — Shaun Stifler (@sheezy_shaun) 30 июня 2018 г.

Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ