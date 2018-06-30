Мбаппе уничтожил Аргентину. Он даже сравнялся с Пеле

В 13 лет отказал Зидану
Зинедин Зидан тогда еще работал в структуре «Реала» и приехал поговорить с 13-летним Килианом Мбаппе и его отцом о переходе в испанский клуб. «Я был ребенком, который видит перед собой величайшего французского футболиста в истории. Но не хотел покидать страну в таком юном возрасте. Думаю, из этого бы ничего не вышло». Так и было, Килиан поговорил с папой и отказался так рано покидать «Монако». Где потом и сделал себе имя, наставив кучу рекордов еще до совершеннолетия.
«Он посадит нас всех...»
Антуан Гризманн год назад опубликовал в инстаграме обращение к Димитри Пайету. Он поместил фотографию с Мбаппе и подписал ее: «Да, Димитри. Именно он посадит нас всех на скамейку». Сбылось. Пайет (правда, еще и из-за травмы) на ЧМ не поехал вовсе. Но Гризманна пока отправить в запас не удалось. Да это и не требуется.
Прямо как Пеле
Только два футболиста в истории ЧМ забивали в плей-офф два гола в возрасте до 19 лет. Пеле крушил всех на ЧМ-1958, отметившись дублем в финале, когда Бразилия разбила Швецию 5:2. 60 лет спустя Мбаппе начал с 1/8-й и помог выбить Аргентину, он к тому же еще и заработал пенальти. Можно было бы зачесть даже как 2,5 гола.
Сумасшедший рейтинг на WhoScored
9,77 за матч с Аргентиной – это вышка. Два гола с двух ударов, заработанный пенальти, семь удачных обводок, четыре заработанных фола. Есть даже отбор и два перехвата. Идеальный матч 19-летнего парня. Нереальный уровень.
Герой интернета
«Сколько забил команде Месси?».
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— Uiisira (@uiisira) 30 июня 2018 г.
Нереальная скорость.
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— AHMAD KASHIM (@Ahmad_a_kay) 30 июня 2018 г.
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— Fútbol Mundial 2018 (@FutbolModerno_) 30 июня 2018 г.
«Я в 19, и он в 19».
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— Kensington Kirigwi. (@kirigwi) 30 июня 2018 г.
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— Shizzy Pro (@jnr_prof) 30 июня 2018 г.
Тут уж без комментариев.
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— The Sportsman (@TheSportsman) 30 июня 2018 г.
И опять сравнения с Пеле.
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— Soccer Nation (@SoccerNationNg) 30 июня 2018 г.
Это было прекрасно, Килиан.
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— Shaun Stifler (@sheezy_shaun) 30 июня 2018 г.