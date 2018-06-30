Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбаппе уничтожил Аргентину. Он даже сравнялся с Пеле


    3.9
    Голосов: 8
    30.06.2018 20:15
    Фантастический матч 19-летнего парня.

    В 13 лет отказал Зидану

    Зинедин Зидан тогда еще работал в структуре «Реала» и приехал поговорить с 13-летним Килианом Мбаппе и его отцом о переходе в испанский клуб. «Я был ребенком, который видит перед собой величайшего французского футболиста в истории. Но не хотел покидать страну в таком юном возрасте. Думаю, из этого бы ничего не вышло». Так и было, Килиан поговорил с папой и отказался так рано покидать «Монако». Где потом и сделал себе имя, наставив кучу рекордов еще до совершеннолетия.

    «Он посадит нас всех...»

    Антуан Гризманн год назад опубликовал в инстаграме обращение к Димитри Пайету. Он поместил фотографию с Мбаппе и подписал ее: «Да, Димитри. Именно он посадит нас всех на скамейку». Сбылось. Пайет (правда, еще и из-за травмы) на ЧМ не поехал вовсе. Но Гризманна пока отправить в запас не удалось. Да это и не требуется.

    text

    Публикация от text (@antogriezmann)

    Прямо как Пеле

    Только два футболиста в истории ЧМ забивали в плей-офф два гола в возрасте до 19 лет. Пеле крушил всех на ЧМ-1958, отметившись дублем в финале, когда Бразилия разбила Швецию 5:2. 60 лет спустя Мбаппе начал с 1/8-й и помог выбить Аргентину, он к тому же еще и заработал пенальти. Можно было бы зачесть даже как 2,5 гола.

    Сумасшедший рейтинг на WhoScored

    9,77 за матч с Аргентиной – это вышка. Два гола с двух ударов, заработанный пенальти, семь удачных обводок, четыре заработанных фола. Есть даже отбор и два перехвата. Идеальный матч 19-летнего парня. Нереальный уровень.

    Герой интернета

    «Сколько забил команде Месси?».

    Нереальная скорость.

    «Я в 19, и он в 19».

    Тут уж без комментариев.

    И опять сравнения с Пеле.

    Это было прекрасно, Килиан.

    Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 июля 2018, 11:44

      вот вам и малыш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 1 июля 2018, 10:00

      Ошибка в тексте. Пеле, в свои 17 лет, в Швеции, на первом для себя чемпионате мира, забил 1 гол в 1/4, 3 гола в 1/2 и 2 года в финале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 30 июня 2018, 22:39

      удачи парню

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 30 июня 2018, 22:19

      Да будет так играть еще минимум на трех ЧМ побывает,удачи ему...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 30 июня 2018, 21:28

      да.потрясающее начало карьеры.лишь бы без травм,которые могли бы на нее повлиять.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 30 июня 2018, 21:26

      Сборную Аргентины уничтожила бестолковая защита и такой же тренер. А голы, которые создала для Мбаппе сборная Франции, должен забивать любой хороший нападающий. Вот если бы он играл в нынешней сборной Аргентины и забил два гола сборной Франции, то можно было о чем-то говорить

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > maratagliulin 1 июля 2018, 05:04

      А до этого матча почти все кричали что ТАКУЮ Францию все пройдут и Аргентина учинит разгром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 30 июня 2018, 21:00

      Это просто класс!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 30 июня 2018, 20:49

      красавчик ! ну что еще надо псж чтобы хоть в 1/2 лч выйти не понятно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 июня 2018, 20:39

      "Прямо как Пеле", это натяжка... Пеле забивал и феерил на ЧМ 1958г, когда ему и 18 лет не было. Сделал хет-трик в полуфинале и забив два гола в финале. Всего забил 6 мячей. А Киллиан по старше будет, но талантом футбольный бог тоже наделил. Посмотрим как дальше сложится его футбольная карьера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 30 июня 2018, 20:39

      Молодец! Прогрессируй еще дальше! )))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11