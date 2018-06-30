Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ

Прости, Лео.

15-й матч, 15-й состав

Ну, это Хорхе Сампаоли. За полгода в сборной Аргентины побывало аж 60 футболистов, она еле-еле прошла квалификацию, лишь в последнем туре переиграв Эквадор. Времени для строительства команды было не так много, но если бы тренер вообще этим занимался. В товарищеских играх сборная развлекалась тем, что играла в два защитника с Сингапуром и получала 1:6 от Испании. В конечном итоге, 15 матчей Сампаоли – 15 разных вариантов стартового состава. И полное непонимание того, как он хочет адаптировать свою идею, смешивая стиль Бьелсы в защите и Гвардиолы в атаке. Такой бестолковой сборной Аргентины, кажется, никогда не было на чемпионатах мира. Даже в Японии и Корее команда смотрелась крепче.

«Он не мой ученик, он лучше», – так высказывался Марсело Бьелса о Хорхе Сампаоли. Кто ж поспорит. Бьелса на ЧМ-2002 с Аргентиной не смог даже выйти из группы. Сампаоли прошел аж на одну стадию дальше.

Не Агуэро, Игуаин и Дибала, а Павон и Меса. А кто вообще такой Икарди?

За то, что Сампаоли не взял Мауро Икарди, тренера раскритиковали уже давно. Логики в том, чтобы не брать лучшего бомбардира Серии А, не было никакой. Впрочем, есть еще веселая вышеупомянутая троица суперзвезд в атаке помимо самого Месси.

Дибала сыграл на групповом этапе 23 минуты. Игуаин лишь однажды был в старте. Агуэро забил Исландии, но на решающую игру с Нигерий вышел лишь на 11 минут.

Игуаин забил 23 гола в минувшем сезоне, Дибала – 26, Агуэро – 30. Итого, 79 голов на троих, но и этого мало, чтобы играть против Франции в 1/8 финала. Для двоих из этого списка (Агуэро все-таки вышел) – недостаточно, чтобы поиграть хоть чуть-чуть. Ведь есть Павон и Меса из аргентинского чемпионата. Правда, после такого ЧМ едва ли этот дуэт кому-то из приличных команд понадобится в Европе.

Нет игры. Совсем. Вообще

Несмотря на это, Аргентина как-то умудрилась забить шесть голов. Только какими они были? Индивидуальное мастерство Месси, Агуэро и Ди Марии – уже три. С голом Меркадо Франции откровенно повезло. Мяч Рохо был красив и хоть немного похож на командные действия, еще один у Агуэро – туда же. Лишь треть для такой сумасшедшей футбольной державы, как Аргентина – это нереально мало. Игра Аргентины весь турнир напоминала мельтешение отдельных неплохих игроков. Атака совершенно невыстроена, в центре поля бардак был во всех матчах, а защита допускала немыслимые ошибки.

Ну, и в довершение ко всему – из-за травмы Ромеро три вратаря в заявке, которые старше 30 и у которых на троих всего восемь матчей за сборную. Армани в матче плей-офф пропустил все удары в створ. Что натворил Кабальеро с Хорватией – никто не забудет.

Психоз

Как вела себя сборная Аргентины на этом турнире – позор для такой команды. В футбол они вообще играли мало, зато спорили с судьями по любому незначительному моменту, катались по полю, затем резко вскакивали и лезли в драку, сами же порой играли откровенно грязно. А после разгрома от Хорватии еще и началась истерика в прессе. Что, в общем, неудивительно, глядя на фигуру главного тренера. Только симпатий команде это не добавляло вовсе.

Аргентина не дала этому чемпионату ничего интересного. Ни головокружительных комбинаций, ни красивых финтов, по большому счету, ничего запоминающегося. Она стала лишь частью лучшего матча на турнире, по сути, ничего кроме индивидуальных действий в нем не сделав. По сравнению с французами она выглядела сборной совсем другого уровня. Которая не понимает, как ей атаковать. Которая не знает, как правильно защищаться. Которая весь матч никак не может решить проблему одного игрока (Мбаппе). Которая не умеет переламывать ход игры и не держит преимущество. Которая по любому поводу психует, раздражается и откровенно плывет. Которой такие 3:4 за счастье, ведь могло бы быть 2:6 или 2:7, используй Франция эти гигантские дырищи в обороне в своих контратаках.

Жаль Месси. Вероятно последний свой чемпионат мира он провел в команде, которая его недостойна.