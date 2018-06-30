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    Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ


    2.5
    Голосов: 10
    30.06.2018 19:20
    Прости, Лео.

    15-й матч, 15-й состав

    Ну, это Хорхе Сампаоли. За полгода в сборной Аргентины побывало аж 60 футболистов, она еле-еле прошла квалификацию, лишь в последнем туре переиграв Эквадор. Времени для строительства команды было не так много, но если бы тренер вообще этим занимался. В товарищеских играх сборная развлекалась тем, что играла в два защитника с Сингапуром и получала 1:6 от Испании. В конечном итоге, 15 матчей Сампаоли – 15 разных вариантов стартового состава. И полное непонимание того, как он хочет адаптировать свою идею, смешивая стиль Бьелсы в защите и Гвардиолы в атаке. Такой бестолковой сборной Аргентины, кажется, никогда не было на чемпионатах мира. Даже в Японии и Корее команда смотрелась крепче.

    «Он не мой ученик, он лучше», – так высказывался Марсело Бьелса о Хорхе Сампаоли. Кто ж поспорит. Бьелса на ЧМ-2002 с Аргентиной не смог даже выйти из группы. Сампаоли прошел аж на одну стадию дальше.

    Не Агуэро, Игуаин и Дибала, а Павон и Меса. А кто вообще такой Икарди?

    За то, что Сампаоли не взял Мауро Икарди, тренера раскритиковали уже давно. Логики в том, чтобы не брать лучшего бомбардира Серии А, не было никакой. Впрочем, есть еще веселая вышеупомянутая троица суперзвезд в атаке помимо самого Месси.

    Дибала сыграл на групповом этапе 23 минуты. Игуаин лишь однажды был в старте. Агуэро забил Исландии, но на решающую игру с Нигерий вышел лишь на 11 минут.

    Игуаин забил 23 гола в минувшем сезоне, Дибала – 26, Агуэро – 30. Итого, 79 голов на троих, но и этого мало, чтобы играть против Франции в 1/8 финала. Для двоих из этого списка (Агуэро все-таки вышел) – недостаточно, чтобы поиграть хоть чуть-чуть. Ведь есть Павон и Меса из аргентинского чемпионата. Правда, после такого ЧМ едва ли этот дуэт кому-то из приличных команд понадобится в Европе.

    Нет игры. Совсем. Вообще

    Несмотря на это, Аргентина как-то умудрилась забить шесть голов. Только какими они были? Индивидуальное мастерство Месси, Агуэро и Ди Марии – уже три. С голом Меркадо Франции откровенно повезло. Мяч Рохо был красив и хоть немного похож на командные действия, еще один у Агуэро – туда же. Лишь треть для такой сумасшедшей футбольной державы, как Аргентина – это нереально мало. Игра Аргентины весь турнир напоминала мельтешение отдельных неплохих игроков. Атака совершенно невыстроена, в центре поля бардак был во всех матчах, а защита допускала немыслимые ошибки.

    Ну, и в довершение ко всему – из-за травмы Ромеро три вратаря в заявке, которые старше 30 и у которых на троих всего восемь матчей за сборную. Армани в матче плей-офф пропустил все удары в створ. Что натворил Кабальеро с Хорватией – никто не забудет.

    Психоз

    Как вела себя сборная Аргентины на этом турнире – позор для такой команды. В футбол они вообще играли мало, зато спорили с судьями по любому незначительному моменту, катались по полю, затем резко вскакивали и лезли в драку, сами же порой играли откровенно грязно. А после разгрома от Хорватии еще и началась истерика в прессе. Что, в общем, неудивительно, глядя на фигуру главного тренера. Только симпатий команде это не добавляло вовсе.

    Аргентина не дала этому чемпионату ничего интересного. Ни головокружительных комбинаций, ни красивых финтов, по большому счету, ничего запоминающегося. Она стала лишь частью лучшего матча на турнире, по сути, ничего кроме индивидуальных действий в нем не сделав. По сравнению с французами она выглядела сборной совсем другого уровня. Которая не понимает, как ей атаковать. Которая не знает, как правильно защищаться. Которая весь матч никак не может решить проблему одного игрока (Мбаппе). Которая не умеет переламывать ход игры и не держит преимущество. Которая по любому поводу психует, раздражается и откровенно плывет. Которой такие 3:4 за счастье, ведь могло бы быть 2:6 или 2:7, используй Франция эти гигантские дырищи в обороне в своих контратаках.

    Жаль Месси. Вероятно последний свой чемпионат мира он провел в команде, которая его недостойна.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА, FoxSports
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 10
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +10

      Маскар 1 июля 2018, 13:11

      Семионе надо было ставить он бы сделал конфетку )))

      0
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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 1 июля 2018, 05:04

      Мерзкая свинячья газета - бомбардир !

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 1 июля 2018, 03:16

      Надеюсь Уругвай уничтожит это недоразумение футбола глобалистская мразь затухнет

      1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 1 июля 2018, 03:14

      сколько м-рази которая пишет оскорбления и постит оскорбительные комменты задыхаясь от ненависти, нелогичные выводы , необоснованные обвинения, соревнования в оскорблениях, кто ответит этому дружному весёлому быдлу ??? И как это стало возможно, Франция с трудом одолевшая великую Аргентину ? .....тяжело , как это могло случиться Аргентина любовь моя , почему какой то негодяй и вы60док с именем Морозов позволяет себе лить грязь на великую команду, кто ответит за это ?????

      4
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 1 июля 2018, 03:07

      Наглый выродок

      2
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      Рейтинг: +324

      hellkid 1 июля 2018, 00:11

      как только узнал о назначении Сампаоли тренером Аргентины, недоумевал. не топ тренер он, не топ

      0
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 30 июня 2018, 21:51

      очень странное решение поставить иранского судью (да любого судью из Азии) на такой матч. начало матча рефери провалил, поставил очень сомнительный пендель, не дал пенальти на Месси (он так уж точно смотрелся убедительнее, чем падение Мбапе за метра три от штрафной), жёлтые нараздавал, для своего "авторитета", чем подломил аргентинцев ((( но во втором конечно Мбапе красавец! за 10-15 минут похоронил все амбиции Аргентины ((( игра у них конечно неброская, даже невнятная, но просто так 3 такой Франции не забивают!!!

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg > АлексOZ 30 июня 2018, 22:00

      Падапя в штрафной, Карлик сам скорее нарушал правила. На повторе четко видно, как он ударил француза по ноге.

      1
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      ...
      Рейтинг: +122

      АлексOZ > DemSerg 1 июля 2018, 12:30

      "карлик"??? это кто сказал??? ё.нутый тролль??? ты чего в жизни достиг то??? дно мусорное!!! для таких чмырей, как ты Месси - карлик, Роналду - *****, а сам два раза подтянуться не может

      -1
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ > DemSerg 1 июля 2018, 12:38

      а теперь по делу, если игрока заблокировать и поставить ногу по ходу движения, со стороны кажется, что нападающий "ударил" защитника по ноге, так и Мбапе отмахивался от защитника и встал перед защитником, что тот за три метра до штрафной задел его по ноге, а Мбапе за штрафной "героически" устоял на ногах, чтоб артистично рухнуть в штрафной, да и Мбапе "лягнул бегущего сзади защитника" ))) ну как то так....

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 июня 2018, 20:31

      это не тренер ! это убогий дебил !

      -1
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      Рейтинг: +31

      Shokos2304 30 июня 2018, 20:29

      Такая Аргентина с такой игрой которая она показывала на ЧМ.
      Действительно не нужна на этом ЧМ и матч с Францией это доказал

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shokos2304 30 июня 2018, 20:31

      матч с хорватией это доказал а матч с францией только это подтвердил !

      -1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 30 июня 2018, 20:13

      Не быть ему чемпионом мира уж точно. Но в этом не вина тренера, а вина всей команды в целом и Месси в том числе. В барсе он классно встроился в механизм клуба, который после подстроился под него!!! В Аргенитне этого не вышло. Нет симбиоза. А всё потому-что он хотел чтоб сборная давала ему всё, а он уже по ситауции играл как хочет!!! Вот уж поэтому Аргентина прощай!!! Нигерия была бы здесь уместнее вас, учитывая то как вы ,,халявно,, вышли из группы!!

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Ajax_Amsterdam 30 июня 2018, 21:59

      Согласись, не вина Месси, что у него за 15 матчей в напарниках побывало 59 человек?

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > dddolphin 1 июля 2018, 00:07

      Это не оправдание оправдание, тем более для Месси

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin > Makaweli 1 июля 2018, 00:17

      Понятно Понятно

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