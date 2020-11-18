Месси вошел в топ-3 по числу матчей за сборную в Южной Америке

Сборная Аргентины победила Перу (2:0) в матче 4-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел 142-й матч в футболке сборной Аргентины и сравнялся с бразильцем Кафу по матчам за южноамериканские сборные.

От рекордсмена Южной Америки Хавьера Маскерано (147 игр) Месси отделяет пять матчей, от идущего вторым Хавьера Дзанетти (143) – одна игра. Оба футболиста – соотечественники Месси.