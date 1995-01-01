Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Месси вошел в топ-3 по числу матчей за сборную в Южной Америке

    Сборная Аргентины победила Перу (2:0) в матче 4-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел 142-й матч в футболке сборной Аргентины и сравнялся с бразильцем Кафу по матчам за южноамериканские сборные.

    От рекордсмена Южной Америки Хавьера Маскерано (147 игр) Месси отделяет пять матчей, от идущего вторым Хавьера Дзанетти (143) – одна игра. Оба футболиста – соотечественники Месси.

    • Месси может установить рекорд Южной Америки по матчам за сборную уже в этом отборе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80617
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru