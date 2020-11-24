Журналист Инда: «Барселона» просила Маскерано заменить травмированного Пике

«Барселона» контактировала с экс-защитником команды Хавьером Маскерано, сообщил редактор Okdiario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.
«В воскресенье вечером представители клуба позвонили Маскерано с предложением заменить Пике. Аргентинец вежливо отклонил предложение, потому что он считает, что его карьера в качестве футболиста закончилась», – сказал Инда.
- Маскерано объявил о завершении карьеры 16 ноября.
- Хавьер выступал за аргентинскую сборную с 2003 по 2018 год.
- В матче 10-го тура Примеры с «Атлетико» (0:1) Пике получил растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
Источник: Explica