Журналист Инда: «Барселона» просила Маскерано заменить травмированного Пике

«Барселона» контактировала с экс-защитником команды Хавьером Маскерано, сообщил редактор Okdiario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

«В воскресенье вечером представители клуба позвонили Маскерано с предложением заменить Пике. Аргентинец вежливо отклонил предложение, потому что он считает, что его карьера в качестве футболиста закончилась», – сказал Инда.