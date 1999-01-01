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    Журналист Инда: «Барселона» просила Маскерано заменить травмированного Пике

    «Барселона» контактировала с экс-защитником команды Хавьером Маскерано, сообщил редактор Okdiario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito.

    «В воскресенье вечером представители клуба позвонили Маскерано с предложением заменить Пике. Аргентинец вежливо отклонил предложение, потому что он считает, что его карьера в качестве футболиста закончилась», – сказал Инда.

    • Маскерано объявил о завершении карьеры 16 ноября.
    • Хавьер выступал за аргентинскую сборную с 2003 по 2018 год.
    • В матче 10-го тура Примеры с «Атлетико» (0:1) Пике получил растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

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    Источник: Explica

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