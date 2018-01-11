«Барселона» объявит об уходе Маскерано через несколько дней

В декабре «Бомбардир» писал о возможном трансфере Хавьера Маскерано из «Барселоны» в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

Согласно Diario Gol, клубы согласовали условия перехода. Сумма сделки составит 10 миллионов евро. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Маскерано пополнил состав каталонского клуба в 2010 году, перейдя из «Ливерпуля» за 20 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он четыре раза выиграл чемпионат Испании, по три – Кубок и Суперкубок страны, по два – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По информации Mundo Deportivo, годовая зарплата 33-летнего игрока сборной Аргентины в новом клубе составит семь миллионов евро.

Напомним, сегодня «Барселона» объявила о покупке защитника Йерри Мины.