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    «Барселона» объявит об уходе Маскерано через несколько дней

    В декабре «Бомбардир» писал о возможном трансфере Хавьера Маскерано из «Барселоны» в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

    Согласно Diario Gol, клубы согласовали условия перехода. Сумма сделки составит 10 миллионов евро. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

    Маскерано пополнил состав каталонского клуба в 2010 году, перейдя из «Ливерпуля» за 20 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он четыре раза выиграл чемпионат Испании, по три – Кубок и Суперкубок страны, по два – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    По информации Mundo Deportivo, годовая зарплата 33-летнего игрока сборной Аргентины в новом клубе составит семь миллионов евро.

    Напомним, сегодня «Барселона» объявила о покупке защитника Йерри Мины.

    Источник: Diario Gol

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    11.01.2018 13:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 12 января 2018, 01:43

      очень жаль что постарел и уходит, Классный Игрок !!!

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 11 января 2018, 20:09

      Огромное тебе спасибо Маска. Мы тебя никогда не забудем. Один из замечательных игроков Барсы. Цепкий боец.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:29

      быстро проходят лучшие годы и близок закат карьеры отличного игрока, жаль но что поделаешь.

      2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 января 2018, 16:12

      Грустно, но пора!
      Спасибо, Маске! Наш воин!)

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 14:35

      Сделал дело - гуляй смело!.. Мощная карьера, достойна спокойного завершения!..)))

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 января 2018, 14:18

      Удачи Маскерано !
      Отличный игрок !!

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 января 2018, 14:08

      потрясающий футболист ! спасибо тебе хавьер. удачи в китае !

      4
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