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  • «Барселона» объявит об уходе Маскерано через несколько дней

«Барселона» объявит об уходе Маскерано через несколько дней

11 января 2018, 13:54
7

В декабре «Бомбардир» писал о возможном трансфере Хавьера Маскерано из «Барселоны» в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

Согласно Diario Gol, клубы согласовали условия перехода. Сумма сделки составит 10 миллионов евро. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Маскерано пополнил состав каталонского клуба в 2010 году, перейдя из «Ливерпуля» за 20 миллионов евро. В составе сине-гранатовых он четыре раза выиграл чемпионат Испании, по три – Кубок и Суперкубок страны, по два – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По информации Mundo Deportivo, годовая зарплата 33-летнего игрока сборной Аргентины в новом клубе составит семь миллионов евро.

Напомним, сегодня «Барселона» объявила о покупке защитника Йерри Мины.

Источник: Diario Gol
Испания. Примера Барселона Хэбэй Чайна Форчун Аргентина Маскерано Хавьер
Комментарии (7)
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dinar7777dinar
1515668886
потрясающий футболист ! спасибо тебе хавьер. удачи в китае !
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acer2003
1515669528
Удачи Маскерано ! Отличный игрок !!
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insider_retro
1515670549
Сделал дело - гуляй смело!.. Мощная карьера, достойна спокойного завершения!..)))
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Sterh
1515676321
Грустно, но пора! Спасибо, Маске! Наш воин!)
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OfaZavr
1515684572
быстро проходят лучшие годы и близок закат карьеры отличного игрока, жаль но что поделаешь.
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neomessi
1515690587
Огромное тебе спасибо Маска. Мы тебя никогда не забудем. Один из замечательных игроков Барсы. Цепкий боец.
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MaxiLeon
1515710580
очень жаль что постарел и уходит, Классный Игрок !!!
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