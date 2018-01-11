«Барселона» подтвердила покупку Мины

Для защитника не плохой показатель...посмотрим как в Европе будет играть.
Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о переходе защитника Йерри Мины в «Барселону».
Официальный аккаунт каталонского клуба в твиттере опубликовал видео с подтверждением трансфера. В ролике показан процесс изготовления футболки с фамилией игрока сборной Колумбии.
Ожидается, что презентация 23-летнего футболиста состоится завтра.
Прежде Мина на протяжении полутора лет выступал за «Палмейрас». В сезоне-2016/17 на его счету пять голов и одна результативная передача в 22-х матчах всех турниров.
Сумма трансфера составила 11,8 миллионов евро.
Coming soon...— FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 января 2018 г.
#BeBarça pic.twitter.com/Jb3aiL0GPx