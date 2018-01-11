«Барселона» подтвердила покупку Мины

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о переходе защитника Йерри Мины в «Барселону».

Официальный аккаунт каталонского клуба в твиттере опубликовал видео с подтверждением трансфера. В ролике показан процесс изготовления футболки с фамилией игрока сборной Колумбии.

Ожидается, что презентация 23-летнего футболиста состоится завтра.

Прежде Мина на протяжении полутора лет выступал за «Палмейрас». В сезоне-2016/17 на его счету пять голов и одна результативная передача в 22-х матчах всех турниров.

Сумма трансфера составила 11,8 миллионов евро.