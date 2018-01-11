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    «Барселона» подтвердила покупку Мины

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о переходе защитника Йерри Мины в «Барселону».

    Официальный аккаунт каталонского клуба в твиттере опубликовал видео с подтверждением трансфера. В ролике показан процесс изготовления футболки с фамилией игрока сборной Колумбии.

    Ожидается, что презентация 23-летнего футболиста состоится завтра.

    Прежде Мина на протяжении полутора лет выступал за «Палмейрас». В сезоне-2016/17 на его счету пять голов и одна результативная передача в 22-х матчах всех турниров.

    Сумма трансфера составила 11,8 миллионов евро.

    Источник: ФК «Барселона»

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    11.01.2018 12:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 января 2018, 15:11

      Для защитника не плохой показатель...посмотрим как в Европе будет играть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 января 2018, 14:20

      Станет ли Мина Бомбой?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 13:31

      Сделка с финансовой стороны с приемлемым ценником, а спортивную составляющую перехода покажет время...))

      3
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      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > insider_retro 11 января 2018, 14:56

      Согласен!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 января 2018, 13:12

      Не слыхал о таком ))

      2
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