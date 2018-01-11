Мина подписал четырехлетний контракт с «Барселоной»

В пятницу, 12 января, состоится официальная презентация колумбийского защитника Йерри Мины в качестве футболиста «Барселоны». Стороны подписали контракт, который рассчитан на четыре года.

В нем также прописана сумма трансферной компенсации, которая установлена на точке в 100 миллионов евро. Сам же трансфер обошелся каталонцам в 12,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мина провел за «Палмейрас» 22 матча во всех турнирах, забив в них пять голов и один раз отдав результативную передачу.