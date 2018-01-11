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    Мина подписал четырехлетний контракт с «Барселоной»

    В пятницу, 12 января, состоится официальная презентация колумбийского защитника Йерри Мины в качестве футболиста «Барселоны». Стороны подписали контракт, который рассчитан на четыре года.

    В нем также прописана сумма трансферной компенсации, которая установлена на точке в 100 миллионов евро. Сам же трансфер обошелся каталонцам в 12,3 миллиона евро.

    В минувшем сезоне Мина провел за «Палмейрас» 22 матча во всех турнирах, забив в них пять голов и один раз отдав результативную передачу.

    Источник: AS

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    11.01.2018 09:07
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 января 2018, 11:31

      А забивает,как форварда в российском первенстве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 11 января 2018, 09:47

      Ну наконец-то! Главное, чтобы сразу по арендам не пошел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 января 2018, 09:31

      Да

      0
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