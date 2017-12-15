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    • Маскерано принял окончательное решение покинуть «Барселону» в январе

    Маскерано принял окончательное решение покинуть «Барселону» в январе

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано принял окончательное решение покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es. Известно, что в его услугах серьезно заинтересован китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», переходу в который «Барселона» не будет препятствовать.

    Трансфер может быть осуществлен в ближайшее время. В «Барселоне» ожидают официального предложение от китайцев.

    Напомним, ранее говорилось о шести миллионах евро за 33-летнего Маскерано, но «Барселона» хочет выручить за своего игрока не менее 10 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2017 10:41
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