Тренер сборной Аргентины U23 Маскерано назвал условия участия Месси в Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о возможности участия 36-летнего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в Олимпийских играх-2024.
«Все уже знают о нашей дружбе с Лео. Для такого игрока, как он, двери в нашу команду открыты, но, конечно, все будет зависеть от него и от его обязательств [перед «Интер Майами]», – сказал Маскерано.
- Месси уже выступал на Олимпийских играх в 2008 году. Тогда он завоевал со сборной Аргентины золотую медаль.
- Олимпийский турнир 2024 года среди мужских команд пройдет в семи городах Франции с 24 июля по 9 августа.
- Незадолго до Игр с 20 июня по 14 июля состоится Кубок Америки-2024.
- Ранее Маскерано и Месси вместе играли за «Барселону» и национальную команду.