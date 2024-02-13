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    • Тренер сборной Аргентины U23 Маскерано назвал условия участия Месси в Олимпиаде

    Тренер сборной Аргентины U23 Маскерано назвал условия участия Месси в Олимпиаде

    Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о возможности участия 36-летнего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в Олимпийских играх-2024.

    «Все уже знают о нашей дружбе с Лео. Для такого игрока, как он, двери в нашу команду открыты, но, конечно, все будет зависеть от него и от его обязательств [перед «Интер Майами]», – сказал Маскерано.

    • Месси уже выступал на Олимпийских играх в 2008 году. Тогда он завоевал со сборной Аргентины золотую медаль.
    • Олимпийский турнир 2024 года среди мужских команд пройдет в семи городах Франции с 24 июля по 9 августа.
    • Незадолго до Игр с 20 июня по 14 июля состоится Кубок Америки-2024.
    • Ранее Маскерано и Месси вместе играли за «Барселону» и национальную команду.

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    Источник: ESPN

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    13.02.2024 07:51
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