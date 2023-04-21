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Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков

21 апреля 2023, 17:22
4

В современном мире очень легко получить информацию о кумире – достаточно выйти в интернет и за пару кликов ознакомиться со всей доступной информацией. Иногда в жизни звезд случаются такие истории, которые запоминаются особенно. А иногда желтые медиа гененируют вокруг тех же самых звезд кучу фейков.

В этом тесте предлагаем вам отличить правдивые истории от ложных.

Фото: face to face, dpa, ZUMAPRESS.com, www.imago-images.de, SVEN SIMON, Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Тест Барселона Реал Месси Лионель Маскерано Хавьер Роналду Криштиану Роббен Арьен
Комментарии (4)
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DeStar
1675344037
первый вопрос в стиле " Игрок «Барселоны» был участником ДТП, в котором погибла девушка." не то чтобы плохой, но сложный на момент дтп он был игроком челси - так было бы логичнее)
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andr2112
1682065579
7 из 10 Можете собой гордиться: главные факты о звездах вы точно знаете
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lNeTl
1682067274
8 из 10 Ого, хорошие познания!
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