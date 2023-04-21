Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков

В современном мире очень легко получить информацию о кумире – достаточно выйти в интернет и за пару кликов ознакомиться со всей доступной информацией. Иногда в жизни звезд случаются такие истории, которые запоминаются особенно. А иногда желтые медиа гененируют вокруг тех же самых звезд кучу фейков.

В этом тесте предлагаем вам отличить правдивые истории от ложных.

Фото: face to face, dpa, ZUMAPRESS.com, www.imago-images.de, SVEN SIMON, Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press