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    Тест: угадайте, правдивы ли истории из биографии игроков

    В современном мире очень легко получить информацию о кумире – достаточно выйти в интернет и за пару кликов ознакомиться со всей доступной информацией. Иногда в жизни звезд случаются такие истории, которые запоминаются особенно. А иногда желтые медиа гененируют вокруг тех же самых звезд кучу фейков.

    В этом тесте предлагаем вам отличить правдивые истории от ложных.

    Фото: face to face, dpa, ZUMAPRESS.com, www.imago-images.de, SVEN SIMON, Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12269

      DeStar 51 минуту назад

      первый вопрос в стиле " Игрок «Барселоны» был участником ДТП, в котором погибла девушка."
      не то чтобы плохой, но сложный
      на момент дтп он был игроком челси - так было бы логичнее)

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