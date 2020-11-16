Маскерано объявил о завершении карьеры

Защитник «Эстудиантеса» Хавьер Маскерано решил прекратить профессиональную карьеру.

36-летний футболист объявил об этом после воскресного матча с «Архентинос Хуниорс».

«Пришло время завершить карьеру после того, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное – закончить сегодня. Я всегда на сто процентов отдавался своей профессии и сейчас понимаю, что мне тяжело продолжать», – сказал аргентинец.