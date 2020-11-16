Маскерано объявил о завершении карьеры

Защитник «Эстудиантеса» Хавьер Маскерано решил прекратить профессиональную карьеру.
36-летний футболист объявил об этом после воскресного матча с «Архентинос Хуниорс».
«Пришло время завершить карьеру после того, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное – закончить сегодня. Я всегда на сто процентов отдавался своей профессии и сейчас понимаю, что мне тяжело продолжать», – сказал аргентинец.
- Маскерано на клубном уровне помимо «Эстудиантеса» выступал за «Ривер Плейт», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Барселону» и «Хэбэй Чайна Форчун».
- Игрок провел 147 матчей в составе сборной Аргентины – это рекорд.
- Всего за карьеру он выиграл 24 трофея.
Источник: Официальный сайт «Эстудиантеса»