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    Маскерано объявил о завершении карьеры

    Защитник «Эстудиантеса» Хавьер Маскерано решил прекратить профессиональную карьеру.

    36-летний футболист объявил об этом после воскресного матча с «Архентинос Хуниорс».

    «Пришло время завершить карьеру после того, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное – закончить сегодня. Я всегда на сто процентов отдавался своей профессии и сейчас понимаю, что мне тяжело продолжать», – сказал аргентинец.

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    Источник: Официальный сайт «Эстудиантеса»

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Жорик секс обжорик 8 минут назад

      Маскерано-топ опорник, топ защитник в 36 лет завершил карьеру футболиста.
      Жирков - 37 лет г*вно защитник, и до сих пор вызывается в сборнуюю РФ
      Азамат? где логика?

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