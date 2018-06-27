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  • Маскерано: «Аргентине нужно расслабиться после сильнейшего психологического напряжения»

Маскерано: «Аргентине нужно расслабиться после сильнейшего психологического напряжения»

27 июня 2018, 07:43
5

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что победа над Нигерией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 позволила его команде психологически раскрепоститься.

«Есть огромное количество вещей, над которыми нам стоит поработать, в том числе и судя по этой встрече. Но стоит отметить, что мы боролись до конца и были награждены. Сегодня испытываем настоящую радость. Мы смогли сделать большой шаг вперед, в том числе в психологическом плане.

Нужно прийти в себя и расслабиться, потому что после такого сильнейшего напряжения нужно не забывать, что через четыре дня нам играть с очень хорошей и физически подготовленной командой, которая обладает техническими и тактическими характеристиками высокого уровня», – сказал Маскерано.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

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Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Аргентина Маскерано Хавьер
Комментарии (5)
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кошмарик
1530075048
а чо?? в России этого добра навалом.. ночные клубы,бани с девочками, кальянные есть везде.. стесняюсь спросить, а какой вид "расслабления" предпочитает сам Маскерано???
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Рубик Докоян
1530075190
Так как вы напрягаетесь вам и расслабляться не надо. Ещё одна такая игра и отправите Марадону в реанимацию, если он сам себя не отправит...
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KOLBIS
1530078429
Идите с Марадоной расслабьтесь,он знает как...
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Александр52
1530078924
Эй писатели, пишите по существу, а то вы становитесь похожи на наших телекомментаторов с Матч ТВ. Смеяться будите потом. А пока что, Аргентина преодолела неприятнейший психологический барьер и вышла из под пресса критиканов. Весь Питер болел за Аргентину и это дорогого стоит. Это дань их заслугам и аванс на будущее.
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zigbert
1530173646
Маскерано в этом матче бился как никто другой.
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