Маскерано: «Аргентине нужно расслабиться после сильнейшего психологического напряжения»

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что победа над Нигерией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 позволила его команде психологически раскрепоститься.

«Есть огромное количество вещей, над которыми нам стоит поработать, в том числе и судя по этой встрече. Но стоит отметить, что мы боролись до конца и были награждены. Сегодня испытываем настоящую радость. Мы смогли сделать большой шаг вперед, в том числе в психологическом плане.

Нужно прийти в себя и расслабиться, потому что после такого сильнейшего напряжения нужно не забывать, что через четыре дня нам играть с очень хорошей и физически подготовленной командой, которая обладает техническими и тактическими характеристиками высокого уровня», – сказал Маскерано.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Нигерийцы закончили выступление на турнире, представители Южной Америки вышли в 1/8 финала со второго места в группе D, где встретятся с Францией.

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