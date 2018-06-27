Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями


    3.4
    Голосов: 11
    27.06.2018 00:25
    В сборной полный бардак.

    На Невском проспекте в Санкт-Петербурге группа аргентинских фанатов пристала к уличным музыкантам. Парни забрали у них барабаны и микрофон и запели. Музыканты должны быть благодарны гостям: вокруг собралась внушительная толпа зрителей, а в чехле от гитары заметно прибавилось денег. Пение аргентинцев – выше космоса. Сборная Аргентины еле-еле протиснулась в плей-офф, которого совсем не заслуживала. Но ее фанаты точно не виноваты в чуть не случившемся национальном позоре.

    Перед игрой с Нигерией болельщики долбили в барабаны вместе с игроками перед отелем. А в день матча взорвали весь Санкт-Петербург. Фанаты захватили город и распевали песни о Месси и Марадоне везде: у памятника Фредди Меркюри на Невском проспекте, по дороге на стадион «Санкт-Петербург», в вагонах метро. Так в Петербурге не сходят с ума даже с «Зенита».

    «Одни Месси и Марадоны кругом», – выходящую из подземки бабушку немного испугала гигантская концентрация иностранных гостей. В шоке даже фанаты «Зенита». «За «Зенит», *** [блин]», – завел один из них, увидев заполненный аргентинцами эскалатор. Праздника на поле не устраивает лишь сборная.

    В команде – тысяча проблем, но от ее выхода в 1/8 финала есть один жирный плюс: мы услышим чумовые песни аргентинских фанатов еще как минимум раз.

    ***

    Аргентина с трудом вползла на чемпионат мира в Россию. Все решил хет-трик Лионеля Месси в последнем отборочном матче против Эквадора, когда аргентинцы пропустили уже на первой минуте. Карнавала на российских полях не случилось: аргентинцы с одним из лучших нападений в мире (у телевизора остался даже Мауро Икарди) бездарно провели первые две игры и лишь благодаря победе над Нигерией не улетели домой раньше времени.

    «Месси здорово помог нам с путевкой на ЧМ, но сейчас по непонятной причине у него не складывается. Но, знаете, Месси – это лишь один игрок, а нам нужна команда, чтобы бороться за трофей. Месси намного лучше Криштиану Роналду. Он на тысячу миль впереди!» – уверяет меня болельщик Адольфо.

    Тот, кто втащил Аргентину на ЧМ-2018, с трудом вывозит ад, в который попал вместе с другими игроками. Команда молча смотрела, как на поле ее раздевает Хорватия. Народ на трибунах топился в слезах от диких привозов Вилли Кабальеро и уже покупал билеты домой. Все так плохо, что над сборной стебется даже аргентинское телевидение. TyC Sports начал аналитическую программу с минуты молчания. «В данный момент аргентинский футбол мертв. Он умер после ошибки Кабальеро», – сказал ведущий Диего Диас.

    «Помочь нам выкарабкаться может только Месси, святой Месси! (смеется) Вся надежда на него», – клялся мне болельщик Факундо. Месси – гений. Но его волшебство не всегда работает. С исландцами Лео 11 раз бил по воротам, но не забил. Против хорватов аргентинец за 90 минут пробил всего раз, а за первый тайм коснулся мяча меньшее количество раз, чем собственный вратарь. С Нигерий Месси сделал то, что от него и ждали.

    ***

    Виновник всех бед, по мнению фанатов, – Хорхе Сампаоли. Аргентинец не находил для Месси нужного места в схеме и психологически хоронил команду. Игроки просили отставки тренера прямо по ходу турнира. Агуэро дзюбоподобно кидался в тренера фразами «он может говорить, что хочет», а потом остался в запасе на игру с Нигерией. Болельщики ненавидят Сампаоли и готовы казнить его прямо сейчас. Они ждут, когда Диего Симеоне оставит «Атлетико» ради сборной Аргентины. Расхождений во мнениях нет:

    «Дело в тренере. Он ужасен. Команда, футболисты – это не главная причина при таком наставнике» – болельщик Факундо.

    «Сампаоли отлично работал в Чили, но нашей сборной он не очень подходит. Он не смог сделать из нас команду» – болельщик Адольфо.

    «Сампаоли – ужасный выбор! У него нет должного мастерства для работы с командой, он привез в Россию кучу игроков, которые находятся в плохой форме. Он не способен внушить футболистам уверенность в себе, вместо этого он лишь каждый раз психует» – болельщик Матиас.

    «Наш тренер совсем не подходит команде! Я бы хотел, чтобы команду возглавил Симеоне: у него все отлично организованно, при нем футболисты всегда много работают с мячом. Но Сампаоли нам точно не подходит, для достижения успеха нужен другой специалист. Он не находит взаимопонимания ни с командой, ни с болельщиками» – болельщик Гонсало.

    Перед матчем Сампаоли говорил, что против Нигерии его парни покажут лучший футбол, выиграют еще пять матчей и вообще станут чемпионами мира. Пресса говорила о совсем диких вещах: состав на матч с Нигерией сформирует не тренер, а сами футболисты. В итоге на поле вышел самый возрастной состав в истории сборной (средний возраст – 30 лет и 189 дней) и победил. Но вряд ли болельщикам от этого легче. Проблемы – еще глобальнее.

    «Мы недостаточно готовы к чемпионату мира. Плюс на нашу команду оказывается огромный прессинг, – размышляет болельщик Матиас. – Многим футболистам не нравится выступать за команду из-за этого давления со стороны общества, со стороны политиков.

    Для истории нашей страны невыход в плей-офф может и будет черным пятном, но если задуматься, что творится в нашей футбольной ассоциации, то все вполне закономерно. Там – полный бардак. Они уволили Херардо Мартино, который проиграл лишь одну игру, чтобы взять вместо него Сампаоли...».

    Фанатам очень не повезло. В случае увольнения Сампаоли федерация футбола Аргентины влетит на гигантский чек в 20 миллионов евро. Таких денег там нет. Федерация до сих пор должна предшественникам Сампаоли – Херардо Мартино и Эдгарду Баусе.

    «Единственный способ сгладить впечатление от такого старта – это дойти до полуфинала», – уверен болельщик Гонсало. А пока Аргентине остается только терпеть и надеяться на Месси.

    Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 27 июня 2018, 20:07

      А что Месси потащит дальше команду ? )))) Тренер он и на Таити "тренер" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 27 июня 2018, 16:28

      То,как Аргентина исполняла свой гимн на стадионе-дорогого стоит.на бескрайнюю зависть очень многим тут сборным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 27 июня 2018, 10:59

      Аргентина молодцы, порадовали. В 1/8 будет на кого посмотреть))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 27 июня 2018, 08:28

      Болельщик точно заметил, что когда всё идёт не по плану, Сампаоли начинает психовать. Думаю, это сильно бьёт по настрою команды: они пытаются успокоиться и сыграть в свою игру, а тренер мечется как тигр в клетке и что-то орёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 27 июня 2018, 08:20

      Месси все же гений его первый гол просто классика красоты мастерства обработки и ведения мяча, браво.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Смеля Струнков 27 июня 2018, 08:13

      Месси с бородой-вылитый Шнур с похмела

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 июня 2018, 01:25

      По мнению автора место в 1/8 финала заслуживала Нигерия ? Эта зеленое тошнотворное покрытое мухами ничтожество ??? Наверное Исландия ??? это жалкое подобие футбола ????? Аргентина показала как классная команда может починить любой автобус !!! .... безумный по красоте и исполнению второй гол, не менее красивый первый, показывающий как обыгрываются низкоклассные команды которые не могут ничего противопоставить кроме физики. Заговор Еврожлобья против латиноамериканского искусства называемого футбол всё равно провалится, как проваливался и раньше

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Zubo 27 июня 2018, 13:29

      Есть доля правды в твоих словах. Но ты больше заходишь будто с истории команды и их прежних достижений. ПО игре аргентина в трех стартовых играх, была хуже трех игр нигерии. если уж их сравнивать .К этому все ведет. То что аргентина в 1 из 3 матчей поиграла в футбол минут 30-40 где-то, первый тайм и 5 минут второго, это не говорит о том, что аргентина классная, сильная и крутая как ты называешь " искусство" в задницу такое искусство, иран тоже выдал минут 60 крутых за 3 матча.. и никто им песни не поет. Я сам хотел выхода аргов, ибо они интереснее изначально, еще до чм считалось так, но ... взрывные 15 минут, гол месси и удар в штангу со штрафного, это пожалуй 99% всего матча аргентины. и этот 1 % - забитый второй год в самом конце.. Где они были остальной матч?? там же где и нигерия.. особенно во втором тайме, просто пытались, во втором тайме так вообще стояли в центре поля в основном. Я ждал от аргов такой игры как впервые 15-20 минут во всех трех матчах, ну или хотя бы в двух. Ну зато теперь нас ждет крутая вывеска Аргентина - Франция, там и посмотрим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Zubo 27 июня 2018, 18:50

      Игра с Францией всё расставит по местам.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Файдаэн 27 июня 2018, 20:02

      Посмотрим, но... согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 27 июня 2018, 00:43

      )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11