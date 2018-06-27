Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями

В сборной полный бардак.

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге группа аргентинских фанатов пристала к уличным музыкантам. Парни забрали у них барабаны и микрофон и запели. Музыканты должны быть благодарны гостям: вокруг собралась внушительная толпа зрителей, а в чехле от гитары заметно прибавилось денег. Пение аргентинцев – выше космоса. Сборная Аргентины еле-еле протиснулась в плей-офф, которого совсем не заслуживала. Но ее фанаты точно не виноваты в чуть не случившемся национальном позоре.

Перед игрой с Нигерией болельщики долбили в барабаны вместе с игроками перед отелем. А в день матча взорвали весь Санкт-Петербург. Фанаты захватили город и распевали песни о Месси и Марадоне везде: у памятника Фредди Меркюри на Невском проспекте, по дороге на стадион «Санкт-Петербург», в вагонах метро. Так в Петербурге не сходят с ума даже с «Зенита».

«Одни Месси и Марадоны кругом», – выходящую из подземки бабушку немного испугала гигантская концентрация иностранных гостей. В шоке даже фанаты «Зенита». «За «Зенит», *** [блин]», – завел один из них, увидев заполненный аргентинцами эскалатор. Праздника на поле не устраивает лишь сборная.

В команде – тысяча проблем, но от ее выхода в 1/8 финала есть один жирный плюс: мы услышим чумовые песни аргентинских фанатов еще как минимум раз.

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Аргентина с трудом вползла на чемпионат мира в Россию. Все решил хет-трик Лионеля Месси в последнем отборочном матче против Эквадора, когда аргентинцы пропустили уже на первой минуте. Карнавала на российских полях не случилось: аргентинцы с одним из лучших нападений в мире (у телевизора остался даже Мауро Икарди) бездарно провели первые две игры и лишь благодаря победе над Нигерией не улетели домой раньше времени.

«Месси здорово помог нам с путевкой на ЧМ, но сейчас по непонятной причине у него не складывается. Но, знаете, Месси – это лишь один игрок, а нам нужна команда, чтобы бороться за трофей. Месси намного лучше Криштиану Роналду. Он на тысячу миль впереди!» – уверяет меня болельщик Адольфо.

Тот, кто втащил Аргентину на ЧМ-2018, с трудом вывозит ад, в который попал вместе с другими игроками. Команда молча смотрела, как на поле ее раздевает Хорватия. Народ на трибунах топился в слезах от диких привозов Вилли Кабальеро и уже покупал билеты домой. Все так плохо, что над сборной стебется даже аргентинское телевидение. TyC Sports начал аналитическую программу с минуты молчания. «В данный момент аргентинский футбол мертв. Он умер после ошибки Кабальеро», – сказал ведущий Диего Диас.

«Помочь нам выкарабкаться может только Месси, святой Месси! (смеется) Вся надежда на него», – клялся мне болельщик Факундо. Месси – гений. Но его волшебство не всегда работает. С исландцами Лео 11 раз бил по воротам, но не забил. Против хорватов аргентинец за 90 минут пробил всего раз, а за первый тайм коснулся мяча меньшее количество раз, чем собственный вратарь. С Нигерий Месси сделал то, что от него и ждали.

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Виновник всех бед, по мнению фанатов, – Хорхе Сампаоли. Аргентинец не находил для Месси нужного места в схеме и психологически хоронил команду. Игроки просили отставки тренера прямо по ходу турнира. Агуэро дзюбоподобно кидался в тренера фразами «он может говорить, что хочет», а потом остался в запасе на игру с Нигерией. Болельщики ненавидят Сампаоли и готовы казнить его прямо сейчас. Они ждут, когда Диего Симеоне оставит «Атлетико» ради сборной Аргентины. Расхождений во мнениях нет:

«Дело в тренере. Он ужасен. Команда, футболисты – это не главная причина при таком наставнике» – болельщик Факундо.

«Сампаоли отлично работал в Чили, но нашей сборной он не очень подходит. Он не смог сделать из нас команду» – болельщик Адольфо.

«Сампаоли – ужасный выбор! У него нет должного мастерства для работы с командой, он привез в Россию кучу игроков, которые находятся в плохой форме. Он не способен внушить футболистам уверенность в себе, вместо этого он лишь каждый раз психует» – болельщик Матиас.

«Наш тренер совсем не подходит команде! Я бы хотел, чтобы команду возглавил Симеоне: у него все отлично организованно, при нем футболисты всегда много работают с мячом. Но Сампаоли нам точно не подходит, для достижения успеха нужен другой специалист. Он не находит взаимопонимания ни с командой, ни с болельщиками» – болельщик Гонсало.

Перед матчем Сампаоли говорил, что против Нигерии его парни покажут лучший футбол, выиграют еще пять матчей и вообще станут чемпионами мира. Пресса говорила о совсем диких вещах: состав на матч с Нигерией сформирует не тренер, а сами футболисты. В итоге на поле вышел самый возрастной состав в истории сборной (средний возраст – 30 лет и 189 дней) и победил. Но вряд ли болельщикам от этого легче. Проблемы – еще глобальнее.

«Мы недостаточно готовы к чемпионату мира. Плюс на нашу команду оказывается огромный прессинг, – размышляет болельщик Матиас. – Многим футболистам не нравится выступать за команду из-за этого давления со стороны общества, со стороны политиков.

Для истории нашей страны невыход в плей-офф может и будет черным пятном, но если задуматься, что творится в нашей футбольной ассоциации, то все вполне закономерно. Там – полный бардак. Они уволили Херардо Мартино, который проиграл лишь одну игру, чтобы взять вместо него Сампаоли...».

Фанатам очень не повезло. В случае увольнения Сампаоли федерация футбола Аргентины влетит на гигантский чек в 20 миллионов евро. Таких денег там нет. Федерация до сих пор должна предшественникам Сампаоли – Херардо Мартино и Эдгарду Баусе.

«Единственный способ сгладить впечатление от такого старта – это дойти до полуфинала», – уверен болельщик Гонсало. А пока Аргентине остается только терпеть и надеяться на Месси.

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины