Кубок Америки. Аргентина обыграла Парагвай, Месси сравнялся с Маскерано по числу матчей за сборную

Сборная Аргентины победила Парагвай (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки. Единственный гол забил Алехандро Гомес.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел 147 матч в футболке национальной сборной. Он повторил рекорд экс-одноклубника Хавьера Маскерано.
Аргентина после трех туров идет на первом месте в группе А, опережая Чили на два очка.
Кубок Америки. Группа А. 3-й тур
Аргентина – Парагвай – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гомес, 10.
Турнирная таблица Кубка Америки
Источник: Бомбардир.ру