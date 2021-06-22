Кубок Америки. Аргентина обыграла Парагвай, Месси сравнялся с Маскерано по числу матчей за сборную

Сборная Аргентины победила Парагвай (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки. Единственный гол забил Алехандро Гомес.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел 147 матч в футболке национальной сборной. Он повторил рекорд экс-одноклубника Хавьера Маскерано.

Аргентина после трех туров идет на первом месте в группе А, опережая Чили на два очка.

Кубок Америки. Группа А. 3-й тур

Аргентина – Парагвай – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 10.

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