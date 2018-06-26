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    Маскерано: «Месси в порядке»

    Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о настроении лидера команды Леонеля Месси перед решающим матче со сборной Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018.

    «Месси в порядке. Но в коллективе, где дела идут не так, как хотелось бы, каждый испытывает определенные разочарования.

    Лео обычный человек, и у него есть свои собственные разочарования, но он отчаянно пытается изменить ситуацию к лучшему. Он хочет показать миру другую игру – не такую, как в первых двух матчах», – сказал Маскерано.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 26 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Источник: Goal.com

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    26.06.2018 09:17
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:59

      Все это так ,но сумеете ли вы нейтрализовать Мусу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 июня 2018, 12:20

      Ждём.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:11

      Ты ж защитник чего ж ты его не защищаешь ? ))) или только вратарь под ... )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 09:42

      Спасибо зарядке...

      1
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