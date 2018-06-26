Маскерано: «Месси в порядке»

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о настроении лидера команды Леонеля Месси перед решающим матче со сборной Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018.

«Месси в порядке. Но в коллективе, где дела идут не так, как хотелось бы, каждый испытывает определенные разочарования.

Лео обычный человек, и у него есть свои собственные разочарования, но он отчаянно пытается изменить ситуацию к лучшему. Он хочет показать миру другую игру – не такую, как в первых двух матчах», – сказал Маскерано.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 26 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры.