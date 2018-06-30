Маскерано: «Поражение нужно принять с честью»

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал поражение команды в 1/8 финала чемпионата мира-2018 от французов (3:4). Игрок призвал с честью принять неудачу.

«Нужно было действовать по-другому. Но хочу сказать спасибо всем нашим ребятам. Жаль, что так и не смог завоевать титул со сборной. Теперь пришло время двигаться дальше и наслаждаться жизнью.

Я спокоен. Делал для команды все, что в моих силах, как и вся команда, но соперник был силен. И, как это ни грустно, сильнее нас. Действительно, они очень хорошо подготовились. Нужно это принять с честью», – сказал игрок.

Ранее Маскерано сообщил о прекращении международной карьеры.

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