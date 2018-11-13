Журналист Палмери: «Месси зарабатывает 40 миллионов в год. Роналду – 31, Неймар – 30»

10. Габи,Чави и Хави,но Хавьер Эрнандес Креус все же привлекательней как-то звучит...
Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери обнародовал список из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира.
По данным Палмери, возглавляет топ-10 нападающий «Барселоны» Лионеля Месси, чья зарплата составляет 40 миллионов евро в год. За ним в списке следуют форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Неймар.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов
1. Лионель Месси («Барселона») – 40 миллионов евро
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31
3. Неймар («ПСЖ») – 30
4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 25
5. Оскар («Шанхай СИПГ») – 24
6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 22,5
7. Антуан Гризманн («Атлетико») – 20
8. Халк («Шанхай СИПГ») – 20
9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») – 19
10. Габи («Аль-Садд») – 19.