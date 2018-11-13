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    Журналист Палмери: «Месси зарабатывает 40 миллионов в год. Роналду – 31, Неймар – 30»

    Журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери обнародовал список из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира.

    По данным Палмери, возглавляет топ-10 нападающий «Барселоны» Лионеля Месси, чья зарплата составляет 40 миллионов евро в год. За ним в списке следуют форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Неймар.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов

    1. Лионель Месси («Барселона») – 40 миллионов евро

    2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31

    3. Неймар («ПСЖ») – 30

    4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 25

    5. Оскар («Шанхай СИПГ») – 24

    6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 22,5

    7. Антуан Гризманн («Атлетико») – 20

    8. Халк («Шанхай СИПГ») – 20

    9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») – 19

    10. Габи («Аль-Садд») – 19.

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

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    13.11.2018 18:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 13 ноября 2018, 23:05

      10. Габи,Чави и Хави,но Хавьер Эрнандес Креус все же привлекательней как-то звучит...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Калмеси > koli4ka 13 ноября 2018, 23:52

      Ложись спать, а то школу проспишь. Габи - это бывший футболист Атлетико Мадрид, а не путы.

      1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 19:54

      Лимонад, чипсы, спортивная одежда и прочая реклама, да и ЗП с Барсы вот и 40, в отличии от некоторых заслуженно, а некоторым бревнам по 4 млн в год платят и все зря

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 ноября 2018, 19:50

      Еще надо з.п тренеров по рейтингу опубликовать ,чтоб "картинка" футбольная была более красочной

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 13 ноября 2018, 19:48

      Миллионеры

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 13 ноября 2018, 19:21

      Никак не думал что у Иньесты такой хороший контракт.

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 ноября 2018, 18:59

      А Озилу предложили миллион в неделю !!! Покруче будет....

      0
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      Рейтинг: +10

      Anu.b1s 13 ноября 2018, 18:54

      А он в курсе что это ЗП Лео и Рони с учетом рекламных контрактов, в отличии от Неймара и последующего списка

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