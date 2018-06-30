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Хавьер Маскерано
Статистика
Хавьер Маскерано - статистика
Завершил карьеру
8 июня 1984 (42), Сан-Лоренцо
#14 | Защитник
174 см | 74 кг
Аргентина | Италия
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Чемпионат мира 2018
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Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Суперкубок Испании 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
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Испания. Кубок 2015/2016
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Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аргентина
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Франция
4 : 3
30.06.2018
Аргентина
1' - 90'
43'
Чемпионат мира, 3 тур
Нигерия
1 : 2
26.06.2018
Аргентина
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Аргентина
0 : 3
21.06.2018
Хорватия
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
1 : 1
16.06.2018
Исландия
1' - 90'
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