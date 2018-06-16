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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Исландия
Аргентина - Исландия: обзор матча 16 июня 2018
Аргентина
16.06.2018, суббота, 16:00
Чемпионат мира, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Исландия
19'
С. Агуэро
23'
А. Финнбогасон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Исландия
89'
Замена
Б. Сигурдарсон
️️️️
А. Финнбогасон
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Меса
84'
76'
Замена
А. Фрейр Скуласон
️️️️
А. Гуннарссон
Замена
К. Павон
️️️️
А. Ди Мария
75'
65'
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Пенальти не реализован!
Л. Месси
64'
61'
Травма
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Э. Банега
️️️️
Л. Билья
54'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Финнбогасон
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Рохо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Вилли Кабальеро
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
18
Эдуардо Сальвио
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
13
Максимильяно Меса
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
23
Хердур Магнуссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
2
Биркир-Мар Саеварссон
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
10
Гильфи Сигурдссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
1
Франко Армани
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
15
Энцо Перес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
22
Кристиан Павон
ЦФ
Исландия
12
Фредерик Шрам
ВР
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Кабальеро
3
Тальяфико
16
Рохо
19
Отаменди
18
Сальвио
14
Маскерано
5
Билья
11
Ди Мария
10
Месси
13
Меса
9
Агуэро
4-4-2
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
6
Сигурдссон
14
Арнасон
23
Магнуссон
7
Гудмундссон
20
Халлфредссон
14
Гуннарссон
8
Бьярнасон
11
Финнбогасон
10
Сигурдссон
5
Билья
7
Банега
7
Банега
5
Билья
13
Меса
9
Игуаин
9
Игуаин
13
Меса
11
Ди Мария
22
Павон
22
Павон
11
Ди Мария
14
Гуннарссон
23
Скуласон
23
Скуласон
14
Гуннарссон
7
Гудмундссон
19
Гисласон
19
Гисласон
7
Гудмундссон
11
Финнбогасон
9
Сигурдарсон
9
Сигурдарсон
11
Финнбогасон
Остались в запасе
Аргентина
Исландия
11
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Науэль Гусман
ВР
1
Франко Армани
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
12
Фредерик Шрам
ВР
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
11
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Науэль Гусман
ВР
1
Франко Армани
ВР
4
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
12
Фредерик Шрам
ВР
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Аргентина - Исландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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